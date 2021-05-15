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15 мая 15:39
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новостей
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
15:08
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича похвасталась фото с отдыха в Эмиратах
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Современные игрушки: что такое «Поп-ит», «Симпл Димпл», «Трейд» и другие

Общество
Современные игрушки: что такое «Поп-ит», «Симпл Димпл», «Трейд» и другие
pixabay.com  / 

В современном мире привычные многим взрослым тетрис, калейдоскоп, лабиринты и другие советские игрушки сменяются современными, названия которых не всегда понятны. ФАН решил помочь родителям и разобраться, что же из себя представляют эти новомодные «Поп-ит», «Симпл Димпл» и другие.

Поп-ит (Pop-it)

Современные игрушки: что такое «Поп ит», «Симпл Димпл», «Трейд» и другие
Prt Scr youtube.com  /  Anna Chi

Своей популярностью игрушки «Поп-ит» — Pop-it обязаны ресурсу TikTok, многие блогеры записывали небольшие видео-обзоры на новое изобретение. Дословно название игрушки переводится как «лопни это».

Принцип действия напоминает старую-добрую пленку, в которую запаковывали бытовую технику при транспортировке. Небольшие пузырьки, наполненные воздухом, при нажатии издавали характерный звук. Так и здесь. Только есть значительное различие. Если пленка имела одноразовый эффект, то в случае с Pop-it так называемые пузырьки имеют свойство восстанавливаться. Этакий возобновляемый антистресс.

На рынке представлена огромная палитра «Попытов», также они выпускаются и в различных размерах. Игрушка часто используется в детской медицине для развития мелкой моторики, а процесс изучения цифр и букв с ней вдвойне интереснее.  

Симпл Димпл (Simple Dimple)

Современные игрушки: что такое «Поп ит», «Симпл Димпл», «Трейд» и другие
Prt Scr youtube.com  /  Clips Asmr

Более компактный аналог игрушки «Поп-ит» — Simple Dimple. Принцип действия тот же, только пузырьков она имеет значительно меньше и часто оснащена карабином. Такое изобретение можно повесить на школьный рюкзак, ключи. Кстати, с недавних пор эти игрушки стали популярны и среди взрослых, когда стоит быстро отвлечься и успокоить нервы.

Большую популярность эти новомодные антистрессовые забавы получили именно в апреле-мае текущего года. Огромный интерес к ним сравнивают с интересом, который сопровождал спиннеры и смайлы.

Поппин Пимплс — Поп ит Пол (Poppin Pimpls — Pop it Pal)

Современные игрушки: что такое «Поп ит», «Симпл Димпл», «Трейд» и другие
Prt Scr youtube.com  /  Rapunzel ASMR

Не всегда игрушки предназначены только для детей и не всегда они могут быть милыми. Вспомните те неприятные ощущения, какие вызывают у вас прыщи. Не удивительно, что многие пытаются их давить в попытке избавиться от гадкого белого гноя, забивающего кожные поры. А кому-то давить прыщи доставляет удовольствие.

Специально для «любителей поковыряться» производители придумали игрушку «Поппин Пимплс» или «Поп ит Пол». Изобретение представляет собой кусок силикона размером с обычное мыло. Материал напоминает кожу, он мягкий и в то же время упругий. Кроме того, игрушка имеет на поверхности отверстия — поры, заполненные искусственным гноем. Эта странная новинка пользуется большим спросом. Что ж, теперь можно давить прыщи сколько угодно, не травмируя собственную кожу.

Сквиш (Squishy)

Современные игрушки: что такое «Поп ит», «Симпл Димпл», «Трейд» и другие
Prt Scr youtube.com  /  Masha Zoom

Несмотря на то, что сквиши уже давно на рынке игрушек, они продолжают оставаться популярными среди детей и взрослых. Эти мягкие изобретения ворвались в жизнь современного человека сразу после спиннеров.

В дословном переводе с английского название игрушки переводится как «мялка». Принято считать, что придумали изделие в Японии, именно там дизайнеры наделили игрушки милыми мордашками. Изготавливают сквиши из разных материалов: мягкой резины, полиуретана, полиэстера, силикон. Принцип действия очень прост. После сжатия игрушка быстро восстанавливает свою первоначальную форму.

Squishy полезны для развития мелкой моторики у детей, а взрослые могут отвлечься, отдохнуть, провести гимнастику для рук.

Трейд (Trade)

Современные игрушки: что такое «Поп ит», «Симпл Димпл», «Трейд» и другие
pixabay.com  / 

Современный мир требует современных игр. В случае с трейдом срабатывает принцип «новое — это хорошо забытое старое». Trade в переводе с английского — торговля. В массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх слово означает функцию торговли между героями.

В простом понимании этого игрового понятия заключается обмен. Другими словами, это можно объяснить отношения в советском детском саде «ты мне, я тебе».

Наверняка, в скором времени появятся новые слова в детском игровом мире. ФАН будет и дальше следить за новинками, чтобы фраза ребенка типа «Я взял Симпл Димпл, теперь мне нужен Сквиш и Поп-ит, чтобы участвовать в трейде» вас не пугала.     

Наряду с игрушками инновации касаются и других детских изделий, например, колясок. Подбор детского транспортного средства — дело непростое и очень ответственное. Ранее ФАН представил обзор лучших универсальных детских колясок «3 в 1» 2021 года от разных брендов.     

дети игрушка симпл димпл поп ит сквиш анти-стресс антистресс
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