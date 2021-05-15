Современные игрушки: что такое «Поп-ит», «Симпл Димпл», «Трейд» и другие

В современном мире привычные многим взрослым тетрис, калейдоскоп, лабиринты и другие советские игрушки сменяются современными, названия которых не всегда понятны. ФАН решил помочь родителям и разобраться, что же из себя представляют эти новомодные «Поп-ит», «Симпл Димпл» и другие.
Поп-ит (Pop-it)
Своей популярностью игрушки «Поп-ит» — Pop-it обязаны ресурсу TikTok, многие блогеры записывали небольшие видео-обзоры на новое изобретение. Дословно название игрушки переводится как «лопни это».
Принцип действия напоминает старую-добрую пленку, в которую запаковывали бытовую технику при транспортировке. Небольшие пузырьки, наполненные воздухом, при нажатии издавали характерный звук. Так и здесь. Только есть значительное различие. Если пленка имела одноразовый эффект, то в случае с Pop-it так называемые пузырьки имеют свойство восстанавливаться. Этакий возобновляемый антистресс.
На рынке представлена огромная палитра «Попытов», также они выпускаются и в различных размерах. Игрушка часто используется в детской медицине для развития мелкой моторики, а процесс изучения цифр и букв с ней вдвойне интереснее.
Симпл Димпл (Simple Dimple)
Более компактный аналог игрушки «Поп-ит» — Simple Dimple. Принцип действия тот же, только пузырьков она имеет значительно меньше и часто оснащена карабином. Такое изобретение можно повесить на школьный рюкзак, ключи. Кстати, с недавних пор эти игрушки стали популярны и среди взрослых, когда стоит быстро отвлечься и успокоить нервы.
Большую популярность эти новомодные антистрессовые забавы получили именно в апреле-мае текущего года. Огромный интерес к ним сравнивают с интересом, который сопровождал спиннеры и смайлы.
Поппин Пимплс — Поп ит Пол (Poppin Pimpls — Pop it Pal)
Не всегда игрушки предназначены только для детей и не всегда они могут быть милыми. Вспомните те неприятные ощущения, какие вызывают у вас прыщи. Не удивительно, что многие пытаются их давить в попытке избавиться от гадкого белого гноя, забивающего кожные поры. А кому-то давить прыщи доставляет удовольствие.
Специально для «любителей поковыряться» производители придумали игрушку «Поппин Пимплс» или «Поп ит Пол». Изобретение представляет собой кусок силикона размером с обычное мыло. Материал напоминает кожу, он мягкий и в то же время упругий. Кроме того, игрушка имеет на поверхности отверстия — поры, заполненные искусственным гноем. Эта странная новинка пользуется большим спросом. Что ж, теперь можно давить прыщи сколько угодно, не травмируя собственную кожу.
Сквиш (Squishy)
Несмотря на то, что сквиши уже давно на рынке игрушек, они продолжают оставаться популярными среди детей и взрослых. Эти мягкие изобретения ворвались в жизнь современного человека сразу после спиннеров.
В дословном переводе с английского название игрушки переводится как «мялка». Принято считать, что придумали изделие в Японии, именно там дизайнеры наделили игрушки милыми мордашками. Изготавливают сквиши из разных материалов: мягкой резины, полиуретана, полиэстера, силикон. Принцип действия очень прост. После сжатия игрушка быстро восстанавливает свою первоначальную форму.
Squishy полезны для развития мелкой моторики у детей, а взрослые могут отвлечься, отдохнуть, провести гимнастику для рук.
Трейд (Trade)
Современный мир требует современных игр. В случае с трейдом срабатывает принцип «новое — это хорошо забытое старое». Trade в переводе с английского — торговля. В массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх слово означает функцию торговли между героями.
В простом понимании этого игрового понятия заключается обмен. Другими словами, это можно объяснить отношения в советском детском саде «ты мне, я тебе».
Наверняка, в скором времени появятся новые слова в детском игровом мире. ФАН будет и дальше следить за новинками, чтобы фраза ребенка типа «Я взял Симпл Димпл, теперь мне нужен Сквиш и Поп-ит, чтобы участвовать в трейде» вас не пугала.
Наряду с игрушками инновации касаются и других детских изделий, например, колясок. Подбор детского транспортного средства — дело непростое и очень ответственное. Ранее ФАН представил обзор лучших универсальных детских колясок «3 в 1» 2021 года от разных брендов.