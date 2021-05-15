Современные игрушки: что такое «Поп-ит», «Симпл Димпл», «Трейд» и другие

В современном мире привычные многим взрослым тетрис, калейдоскоп, лабиринты и другие советские игрушки сменяются современными, названия которых не всегда понятны. ФАН решил помочь родителям и разобраться, что же из себя представляют эти новомодные «Поп-ит», «Симпл Димпл» и другие.

Поп-ит (Pop-it)

Prt Scr youtube.com / Anna Chi

Своей популярностью игрушки «Поп-ит» — Pop-it обязаны ресурсу TikTok, многие блогеры записывали небольшие видео-обзоры на новое изобретение. Дословно название игрушки переводится как «лопни это».

Принцип действия напоминает старую-добрую пленку, в которую запаковывали бытовую технику при транспортировке. Небольшие пузырьки, наполненные воздухом, при нажатии издавали характерный звук. Так и здесь. Только есть значительное различие. Если пленка имела одноразовый эффект, то в случае с Pop-it так называемые пузырьки имеют свойство восстанавливаться. Этакий возобновляемый антистресс.

На рынке представлена огромная палитра «Попытов», также они выпускаются и в различных размерах. Игрушка часто используется в детской медицине для развития мелкой моторики, а процесс изучения цифр и букв с ней вдвойне интереснее.

Симпл Димпл (Simple Dimple)

Prt Scr youtube.com / Clips Asmr

Более компактный аналог игрушки «Поп-ит» — Simple Dimple. Принцип действия тот же, только пузырьков она имеет значительно меньше и часто оснащена карабином. Такое изобретение можно повесить на школьный рюкзак, ключи. Кстати, с недавних пор эти игрушки стали популярны и среди взрослых, когда стоит быстро отвлечься и успокоить нервы.

Большую популярность эти новомодные антистрессовые забавы получили именно в апреле-мае текущего года. Огромный интерес к ним сравнивают с интересом, который сопровождал спиннеры и смайлы.

Поппин Пимплс — Поп ит Пол (Poppin Pimpls — Pop it Pal)

Prt Scr youtube.com / Rapunzel ASMR

Не всегда игрушки предназначены только для детей и не всегда они могут быть милыми. Вспомните те неприятные ощущения, какие вызывают у вас прыщи. Не удивительно, что многие пытаются их давить в попытке избавиться от гадкого белого гноя, забивающего кожные поры. А кому-то давить прыщи доставляет удовольствие.

Специально для «любителей поковыряться» производители придумали игрушку «Поппин Пимплс» или «Поп ит Пол». Изобретение представляет собой кусок силикона размером с обычное мыло. Материал напоминает кожу, он мягкий и в то же время упругий. Кроме того, игрушка имеет на поверхности отверстия — поры, заполненные искусственным гноем. Эта странная новинка пользуется большим спросом. Что ж, теперь можно давить прыщи сколько угодно, не травмируя собственную кожу.

Сквиш (Squishy)

Prt Scr youtube.com / Masha Zoom

Несмотря на то, что сквиши уже давно на рынке игрушек, они продолжают оставаться популярными среди детей и взрослых. Эти мягкие изобретения ворвались в жизнь современного человека сразу после спиннеров.

В дословном переводе с английского название игрушки переводится как «мялка». Принято считать, что придумали изделие в Японии, именно там дизайнеры наделили игрушки милыми мордашками. Изготавливают сквиши из разных материалов: мягкой резины, полиуретана, полиэстера, силикон. Принцип действия очень прост. После сжатия игрушка быстро восстанавливает свою первоначальную форму.

Squishy полезны для развития мелкой моторики у детей, а взрослые могут отвлечься, отдохнуть, провести гимнастику для рук.

Трейд (Trade)

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Современный мир требует современных игр. В случае с трейдом срабатывает принцип «новое — это хорошо забытое старое». Trade в переводе с английского — торговля. В массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх слово означает функцию торговли между героями.

В простом понимании этого игрового понятия заключается обмен. Другими словами, это можно объяснить отношения в советском детском саде «ты мне, я тебе».

Наверняка, в скором времени появятся новые слова в детском игровом мире. ФАН будет и дальше следить за новинками, чтобы фраза ребенка типа «Я взял Симпл Димпл, теперь мне нужен Сквиш и Поп-ит, чтобы участвовать в трейде» вас не пугала.

Наряду с игрушками инновации касаются и других детских изделий, например, колясок. Подбор детского транспортного средства — дело непростое и очень ответственное. Ранее ФАН представил обзор лучших универсальных детских колясок «3 в 1» 2021 года от разных брендов.