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новостей
14:03
Экономика
Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая
14:03
Армия
Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе
14:02
Весь мир
Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией
14:00
Политика
История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора
13:56
Общество
Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете
13:55
Общество
Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»
13:54
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
13:53
Политика
Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран
13:51
Общество
Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии
13:47
Политика
Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией
13:45
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве
13:45
Политика
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Общество
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Общество
Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе
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Политика
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Общество
Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета
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Перевод экс-президента Республики Сербской из Гааги в тюрьму Великобритании может угрожать его жизни

  /   Обновлено: 15 мая 2021 13:21
Весь мир
Перевод экс-президента Республики Сербской из Гааги в тюрьму Великобритании может угрожать его жизни
 /  Федеральное агентство новостей

Уголовный суд в Гааге принял решение о переводе первого президента Республики Сербской Радована Караджича из Гааги в тюрьму на территории Великобритании. Экс-лидер государства, обвиненный в 2016 году в геноциде и преступлениях против человечности во время боснийской войны 1992-1995 года, получил пожизненный срок заключения.

Об этом решении сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Он написал, что страна согласилась с решением перевести Караджича в одну из тюрем страны.  

При этом адвокат политика Питер Робинсон отметил, что защита считает подобное развитие ситуации очень опасным для Караджича и выступил против этого решения. В своем ходатайстве он написал, что его подзащитный в таком случае не будет в безопасности.

Перевод экс-президента Республики Сербской из Гааги в тюрьму Великобритании может угрожать его жизни
 / Федеральное агентство новостей

Робинсон добавил, что не знает, в какую конкретную тюрьму будет переведен Караджич, поскольку Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отказался сообщить об этом несмотря на просьбы защиты. Однако позднее появилась информация, что речь идет о тюрьме Уэйкфилд.

 «Президент Караджич понимает, что он не может выбрать место, где он будет отбывать наказание, однако Механизм безответственно отправил его в страну, где он будет в опасности» - сказал Робинсон.

Адвокат подчеркнул, что по мнению Караджича, он будет «военнопленным» в британской тюрьме, потому что именно Великобритания была на стороне мусульман во время боснийского конфликта. А значит, его подзащитный будет подвергаться опасности со стороны исламских экстремистов.

По его словам, «если его убьют в тюрьме в Великобритании, Механизм сделает Караджича мучеником, что навсегда подорвет работу этого суда».

Почетный профессор, член Сената Республики Сербской Ненад Кецманович в эксклюзивном комментарии корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах напомнил, что Караджич не был осужден в Гааге за преступление, которое он совершил сам. Он несет предполагаемую ответственность, которую другие возложили на него за действия подчиненных, без доказательств вины.

Перевод экс-президента Республики Сербской из Гааги в тюрьму Великобритании может угрожать его жизни
 / Федеральное агентство новостей

Как отмечает Кецманович, Караджич был осужден не как убийца, а как бывший законный президент Республики Сербской, получившей международное признание в Дейтоне.

«В британской тюрьме Уэйкфилд бывший избранный президент будет размещен рядом с террористами, серийными убийцами и преступниками. Такая практика поддерживалась коммунистическими режимами с целью большего унижения политических оппонентов и выставления их как объекта притеснения окружением. Даже на Нюрнбергском процессе нацистские лидеры, которые были приговорены к пожизненному заключению – Гесс и Шпеер – имели лучшие условия и лечение.  Они отбывали наказание в тюрьме Шпандау, в своей родной Германии и на особых условиях», – подчеркнул профессор.

По мнению Кецмановича, если нет доверия к Республике Сербской, то почему местом тюремного пребывания Радована Караджича не могли стать Сербия, которая его выдала, или Черногория, которая является членом НАТО и находится на пороге ЕС. Тем более, что это было бы логично и в соответствии с правилом размещения осужденного ближе к месту жительства семьи, чтобы ей было легче навещать заключенного.

«В Уэйкфилде уже был скандал, когда осужденный – генерал Крстич, который был тяжело больным человеком и инвалидом, подвергся нападению, избиениям и был чуть не зарезан другими заключенными. И это было точно сделано на почве мести и религиозной ненависти. Было бы естественно, если бы после этой ситуации Гаагский трибунал прекратил сотрудничество с этим скомпрометировавшим себя государством или оно само бы расторгло договор о сотрудничестве. Но это Британия, которая помимо США, а возможно и даже больше, чем они, включена в механизмы формирования, финансирования, руководства и составления приговоров Гаагского трибунала. А также она стирает следы процесса демонизации и очернения сербов как единственных виновников войны в бывшей Югославии», – заметил профессор.

Он также предупредил о том, что важно не забывать, что Великобритания была инициатором постановления о запрещении оспаривания геноцида в Сребренице, и остановили ее только благодаря вето российского представителя в Совете Безопасности ООН.

«Вспомним, что пункт о геноциде в Сребренице изначально был удален из обвинительного документа против Караджича, а потом снова там оказался, для того, чтобы быть главным аргументом», – подчеркнул Кецманович.

Член юридической команды Радована Караджича, юрист Горан Петрониевич заметил, что Великобритания во время войны открыто выступала на мусульманской стороне и дважды, в 1994 и в 1995 году, участвовала в бомбардировках Армии Республики Сербский.

Перевод экс-президента Республики Сербской из Гааги в тюрьму Великобритании может угрожать его жизни
 / Федеральное агентство новостей

Известный юрист выразил мнение, что нельзя игнорировать то, что с 1996 по 2008 год, то есть более 12 лет, особый британский отряд участвовал в поисках президента Караджича и, в конце концов, его арестовал. Кроме того, один из пунктов обвинения гласит, что Караджич виновен в захвате заложников из числа солдат миротворческой миссии, среди которых были в основном британские военные.

«В 1994 году, в начале бомбардировок, международная миссия уже превратилась в наблюдательную шпионскую. Они потеряли свой статус наблюдателей в тот момент, когда их самолеты начали бомбить армию РС. Армия Республики Сербской самостоятельно приняла решение разместить личный состав этих английских подразделений в определенные центры, чтобы они не могли вести шпионаж. Затем это было поставлено Караджичу в вину, и он был осужден», – подчеркнул Петрониевич.

Он также указал на то, что когда Великобритания подписала соглашение о возможности приема осужденных лиц перед Гаагским трибуналом, она входила в состав ЕС, и этот документ был подписан наравне с другими странами Евросоюза.

«Британия больше не является членом ЕС. Я задаю вопрос о легитимности их статуса и обоснованности решения об отбывании наказания Караджичем на территории Великобритании. Это нарушение Резолюции ООН, принятой в 2015 году и регулирующей общие стандарты уважения прав лиц, лишенных свободы. В одной части этого документа, который называется «Резолюция Манделы», есть статья 58, которая гласит, что необходимо обеспечить осужденным безопасность и возможность отбывания наказания максимально близко к месту жизни или реабилитации в случае болезни. Этим решением Механизма уголовных судов в Гааге были нарушены правила самого Гаагского трибунала. Нет ни одного аргумента в пользу такого решения кроме того, что кто-то хочет дать мусульманской стороне дополнительную возможность мести», – пояснил юрист.

Петрониевич также считает цинизмом заявления министра иностранных дел Великобритании в Twitter.

«В одном твите он говорит, что Великобритания достигла договоренности о переводе президента Караджича для отбывания наказания на ее территории. А уже в следующем твите посол поздравляет с праздником Курбан-байрам мусульман в Англии. Это, с одной стороны, цивилизованное отношение к людям других национальностей, но в сочетании с предыдущим постом все это выглядит устрашающе и звучит как «Поздравляю с праздником Курбан-байрам, вот вам голова Караджича», – заключил адвокат.

Генерал Радован Радинович, бывший начальник Управления стратегических исследований и оборонной политики Союзного министерства обороны СР Югославии и военный эксперт по защите сербских генералов на процессе Гаагского трибунала заявил, что Караджич был осужден за самые серьезные преступления во время войны в Боснии и Герцеговине. Но вся информация, которой он владеет и документы, к которым у Радиновича был доступ, свидетельствуют, что «факты» обвинения ложные.

Перевод экс-президента Республики Сербской из Гааги в тюрьму Великобритании может угрожать его жизни
 / Федеральное агентство новостей

По его словам, когда еще о войне в Боснии и Герцеговине, еще не было и мысли, Радован Караджич приказал сформировать суды и прокуратуру.

«В районах Республики Сербской он назначал судей и прокуроров, в которые входили представители всех трех народов. Если бы он намеревался исполнить все те преступления, которые ему были предъявлены на суде, он бы не принял таких действий. Было бы неправильно и злонамеренно утверждать, что Республика Сербская, которая была создана до войны по решению Парламента РС, появилась в результате геноцида», – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, Гаагский трибунал - это суд, созданный для преследования сербов. «Элементарный факт состоит в том, что на войне есть две стороны, и каждый раз когда я или любой другой член защиты пытался это объяснить перед судом, поставив вопрос: кто первым начал войну, как она шла и кто виновник, они категорически отказывались говорить об этом», – отметил Радинович.

Так как генерал в свое время выступал в качестве военного эксперта по защите генерала Крстича, которому нахождение в тюрьме в Уэйкфилде чуть не стоило жизни, он считает, что есть опасность для Радована Караджича. Зная, как англичане относятся к сербам, он не исключает возможности того, что нечто подобное (нападения, агрессия со стороны других заключенных вплоть до угрозы жизни – прим.ред.) может произойти и с Караджичем.

 

сербия
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