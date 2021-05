Перевод экс-президента Республики Сербской из Гааги в тюрьму Великобритании может угрожать его жизни

Уголовный суд в Гааге принял решение о переводе первого президента Республики Сербской Радована Караджича из Гааги в тюрьму на территории Великобритании. Экс-лидер государства, обвиненный в 2016 году в геноциде и преступлениях против человечности во время боснийской войны 1992-1995 года, получил пожизненный срок заключения.

Об этом решении сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Он написал, что страна согласилась с решением перевести Караджича в одну из тюрем страны.

Radovan Karadžić is one of the few people to have been found guilty of genocide. Britain has supported the 30 year pursuit of justice for these heinous crimeshttps://t.co/A620S92x1f