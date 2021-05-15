Перевод экс-президента Республики Сербской из Гааги в тюрьму Великобритании может угрожать его жизни

Уголовный суд в Гааге принял решение о переводе первого президента Республики Сербской Радована Караджича из Гааги в тюрьму на территории Великобритании. Экс-лидер государства, обвиненный в 2016 году в геноциде и преступлениях против человечности во время боснийской войны 1992-1995 года, получил пожизненный срок заключения.

Об этом решении сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Он написал, что страна согласилась с решением перевести Караджича в одну из тюрем страны.

Radovan Karadžić is one of the few people to have been found guilty of genocide. Britain has supported the 30 year pursuit of justice for these heinous crimeshttps://t.co/A620S92x1f — Dominic Raab (@DominicRaab) May 12, 2021

При этом адвокат политика Питер Робинсон отметил, что защита считает подобное развитие ситуации очень опасным для Караджича и выступил против этого решения. В своем ходатайстве он написал, что его подзащитный в таком случае не будет в безопасности.

/ Федеральное агентство новостей

Робинсон добавил, что не знает, в какую конкретную тюрьму будет переведен Караджич, поскольку Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отказался сообщить об этом несмотря на просьбы защиты. Однако позднее появилась информация, что речь идет о тюрьме Уэйкфилд.

«Президент Караджич понимает, что он не может выбрать место, где он будет отбывать наказание, однако Механизм безответственно отправил его в страну, где он будет в опасности» - сказал Робинсон.

Адвокат подчеркнул, что по мнению Караджича, он будет «военнопленным» в британской тюрьме, потому что именно Великобритания была на стороне мусульман во время боснийского конфликта. А значит, его подзащитный будет подвергаться опасности со стороны исламских экстремистов.

По его словам, «если его убьют в тюрьме в Великобритании, Механизм сделает Караджича мучеником, что навсегда подорвет работу этого суда».

Почетный профессор, член Сената Республики Сербской Ненад Кецманович в эксклюзивном комментарии корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах напомнил, что Караджич не был осужден в Гааге за преступление, которое он совершил сам. Он несет предполагаемую ответственность, которую другие возложили на него за действия подчиненных, без доказательств вины.

/ Федеральное агентство новостей

Как отмечает Кецманович, Караджич был осужден не как убийца, а как бывший законный президент Республики Сербской, получившей международное признание в Дейтоне.

«В британской тюрьме Уэйкфилд бывший избранный президент будет размещен рядом с террористами, серийными убийцами и преступниками. Такая практика поддерживалась коммунистическими режимами с целью большего унижения политических оппонентов и выставления их как объекта притеснения окружением. Даже на Нюрнбергском процессе нацистские лидеры, которые были приговорены к пожизненному заключению – Гесс и Шпеер – имели лучшие условия и лечение. Они отбывали наказание в тюрьме Шпандау, в своей родной Германии и на особых условиях», – подчеркнул профессор.

По мнению Кецмановича, если нет доверия к Республике Сербской, то почему местом тюремного пребывания Радована Караджича не могли стать Сербия, которая его выдала, или Черногория, которая является членом НАТО и находится на пороге ЕС. Тем более, что это было бы логично и в соответствии с правилом размещения осужденного ближе к месту жительства семьи, чтобы ей было легче навещать заключенного.

«В Уэйкфилде уже был скандал, когда осужденный – генерал Крстич, который был тяжело больным человеком и инвалидом, подвергся нападению, избиениям и был чуть не зарезан другими заключенными. И это было точно сделано на почве мести и религиозной ненависти. Было бы естественно, если бы после этой ситуации Гаагский трибунал прекратил сотрудничество с этим скомпрометировавшим себя государством или оно само бы расторгло договор о сотрудничестве. Но это Британия, которая помимо США, а возможно и даже больше, чем они, включена в механизмы формирования, финансирования, руководства и составления приговоров Гаагского трибунала. А также она стирает следы процесса демонизации и очернения сербов как единственных виновников войны в бывшей Югославии», – заметил профессор.

Он также предупредил о том, что важно не забывать, что Великобритания была инициатором постановления о запрещении оспаривания геноцида в Сребренице, и остановили ее только благодаря вето российского представителя в Совете Безопасности ООН.

«Вспомним, что пункт о геноциде в Сребренице изначально был удален из обвинительного документа против Караджича, а потом снова там оказался, для того, чтобы быть главным аргументом», – подчеркнул Кецманович.

Член юридической команды Радована Караджича, юрист Горан Петрониевич заметил, что Великобритания во время войны открыто выступала на мусульманской стороне и дважды, в 1994 и в 1995 году, участвовала в бомбардировках Армии Республики Сербский.

/ Федеральное агентство новостей

Известный юрист выразил мнение, что нельзя игнорировать то, что с 1996 по 2008 год, то есть более 12 лет, особый британский отряд участвовал в поисках президента Караджича и, в конце концов, его арестовал. Кроме того, один из пунктов обвинения гласит, что Караджич виновен в захвате заложников из числа солдат миротворческой миссии, среди которых были в основном британские военные.

«В 1994 году, в начале бомбардировок, международная миссия уже превратилась в наблюдательную шпионскую. Они потеряли свой статус наблюдателей в тот момент, когда их самолеты начали бомбить армию РС. Армия Республики Сербской самостоятельно приняла решение разместить личный состав этих английских подразделений в определенные центры, чтобы они не могли вести шпионаж. Затем это было поставлено Караджичу в вину, и он был осужден», – подчеркнул Петрониевич.

Он также указал на то, что когда Великобритания подписала соглашение о возможности приема осужденных лиц перед Гаагским трибуналом, она входила в состав ЕС, и этот документ был подписан наравне с другими странами Евросоюза.

«Британия больше не является членом ЕС. Я задаю вопрос о легитимности их статуса и обоснованности решения об отбывании наказания Караджичем на территории Великобритании. Это нарушение Резолюции ООН, принятой в 2015 году и регулирующей общие стандарты уважения прав лиц, лишенных свободы. В одной части этого документа, который называется «Резолюция Манделы», есть статья 58, которая гласит, что необходимо обеспечить осужденным безопасность и возможность отбывания наказания максимально близко к месту жизни или реабилитации в случае болезни. Этим решением Механизма уголовных судов в Гааге были нарушены правила самого Гаагского трибунала. Нет ни одного аргумента в пользу такого решения кроме того, что кто-то хочет дать мусульманской стороне дополнительную возможность мести», – пояснил юрист.

Петрониевич также считает цинизмом заявления министра иностранных дел Великобритании в Twitter.

«В одном твите он говорит, что Великобритания достигла договоренности о переводе президента Караджича для отбывания наказания на ее территории. А уже в следующем твите посол поздравляет с праздником Курбан-байрам мусульман в Англии. Это, с одной стороны, цивилизованное отношение к людям других национальностей, но в сочетании с предыдущим постом все это выглядит устрашающе и звучит как «Поздравляю с праздником Курбан-байрам, вот вам голова Караджича», – заключил адвокат.

Генерал Радован Радинович, бывший начальник Управления стратегических исследований и оборонной политики Союзного министерства обороны СР Югославии и военный эксперт по защите сербских генералов на процессе Гаагского трибунала заявил, что Караджич был осужден за самые серьезные преступления во время войны в Боснии и Герцеговине. Но вся информация, которой он владеет и документы, к которым у Радиновича был доступ, свидетельствуют, что «факты» обвинения ложные.

/ Федеральное агентство новостей

По его словам, когда еще о войне в Боснии и Герцеговине, еще не было и мысли, Радован Караджич приказал сформировать суды и прокуратуру.

«В районах Республики Сербской он назначал судей и прокуроров, в которые входили представители всех трех народов. Если бы он намеревался исполнить все те преступления, которые ему были предъявлены на суде, он бы не принял таких действий. Было бы неправильно и злонамеренно утверждать, что Республика Сербская, которая была создана до войны по решению Парламента РС, появилась в результате геноцида», – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, Гаагский трибунал - это суд, созданный для преследования сербов. «Элементарный факт состоит в том, что на войне есть две стороны, и каждый раз когда я или любой другой член защиты пытался это объяснить перед судом, поставив вопрос: кто первым начал войну, как она шла и кто виновник, они категорически отказывались говорить об этом», – отметил Радинович.

Так как генерал в свое время выступал в качестве военного эксперта по защите генерала Крстича, которому нахождение в тюрьме в Уэйкфилде чуть не стоило жизни, он считает, что есть опасность для Радована Караджича. Зная, как англичане относятся к сербам, он не исключает возможности того, что нечто подобное (нападения, агрессия со стороны других заключенных вплоть до угрозы жизни – прим.ред.) может произойти и с Караджичем.