История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора

Помните знаменитые кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда Антон Семенович Шпак сидит на лестничной площадке и перечисляет то, что у него было украдено?

Похоже, что сей сюжет вышел и на государственный уровень в Чехии, где болгарская фирма по торговле оружием и боеприпасами IMEX Group заявила об огромной недостаче товара, обнаруженной после взрывов складов во Врбетице. Пропало около 1000 ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и много всего по мелочи, например штык-ножи к автоматам. Болгарские торговцы подозревают, что все это произошло после взрывов на складах по причине того, что они недостаточно хорошо охранялись, а может, и сама охрана поучаствовала в грабеже имущества. В общем, болгарские предприниматели решили подать в суд. Хотят, чтобы им возместили потери.

А еще болгары предполагают, что все это оружие могло оказаться сначала на черном рынке, а затем и в каких-нибудь горячих точках, в частности &mdash на Ближнем Востоке. И в данном утверждении нет никаких причин не доверять болгарским оружейным барыгам. Они знают, о чем говорят. Более того — они точно знают, о чем говорят.

И очень бы хотелось, чтобы сейчас на сцену вышли какие-нибудь независимые журналисты-расследователи, эти замечательные люди с пламенными сердцами и неодолимой тягой к правде. Ну, вы знаете, о ком я, в Великобритании есть одна такая группа, расследует абсолютно все по сходной цене. И чтобы эта группа путем несложного расследования установила, что, как сказано в другом известном советском кинофильме, «все уже украдено до нас».

То есть — до взрывов. И, скорее всего, так и было. Вы посмотрите на объемы украденного. Никакие мелкие воришки даже с помощью охраны с таким не справятся. Украденное оружие со складов во Врбетице должны были вывозить грузовиками, да и рейсов должно было быть достаточно много. Ну вот точно — кто-то бы обратил внимание. Но нет. Никто ничего не заметил. Скорее всего, потому что после взрывов никто ничего и не вывозил.

Global Look Press / Dalibor Gluck/CTK

Все вывезли до взрывов. И, скорее всего, никакого воровства не было вовсе. Были незаконные черные сделки с оружием, которое пронырливые болгарские торговцы продавали тем, кого в мире считают бандитами и террористами. И более того — спецслужбы, которые зачастую окормляют таких ребят, наверняка были в курсе. А взрывы, вокруг которых и начался весь сыр-бор, стали следствием этого колоссального хищения, чтобы скрыть следы. Это же классика — пожары, взрывы там, где что-то можно было украсть.

Кстати, похоже, что Чехии со всей этой историей о «российской диверсии» во Врбетице не очень-то верят и сотоварищи по Евросоюзу. Чехи буквально умоляли их выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности, но те этого делать не стали, ограничившись поддержкой Чехии на словах. И в этом нет ничего удивительного — ладно, что нет никакой доказательной базы, к этому все уже давно привыкли, но тут вся история состоит из сплошных ляпов, натягиваний совы на глобус, несовпадений и вранья. И все это очень грубо шито белыми нитками.

Настолько грубо, что разброд и шатание происходит даже в самой чешской власти. Есть те, кто эту историю безоговорочно поддерживает, есть те, кто в ней очень сомневается. Правда, и на них есть управа. Вот министр юстиции сомневалась, но с ней провели разъяснительную беседу, и теперь все в ажуре. А против чешского президента Милоша Земана, который открыто заявил о том, что никаких доказательств нет и в помине, так устроили даже многотысячную народную демонстрацию.

И наконец — вишенка на торте. Генеральный прокурор Чехии с такой же фамилией, как и у президента, — Земан, намерен подать в отставку. Видать, очень не хочется участвовать во всей этой грязной истории. И, возможно, дело не в соображениях морали, а просто в том, что правда когда-нибудь может вылезти наружу, и всем, кто принимал деятельное участие в этом дешевом перфомансе, может стать очень неловко и неприятно. Да, чехи пока не сдаются и даже собираются потребовать у России некую весомую компенсацию ущерба, но для начала неплохо было бы предоставить хоть какие-то доказательства, которых попросту нет.

И еще не факт, что история не начнет раскручиваться в другую сторону, и кого-то заинтересуют нелегальные поставки оружия всяким боевикам и террористам. Ведь оно не берется там из воздуха. А его количество — огромно. И это расследование, скорее всего, не будет очень сложным. В Сирии при освобождении многих районов от террористов уже находили склады оружия и боеприпасов, которые были промаркированы как боеприпасы из стран бывшего Варшавского договора. Откуда они там взялись? Да и с оружием всяческие бородатые «борцы за свободу» не испытывают никаких трудностей. И можно быть уверенным, что часть этого оружия раньше спокойно лежала на складах в чешской Врбетице.