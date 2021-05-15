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15 мая 12:39
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новостей
12:38
Политика
Политолог рассказал о мерах борьбы Израиля с героизацией нацизма в Европе
12:37
Политика
Пушков объяснил, чего добивается Зеленский арестом Медведчука
12:37
Экономика
Работа АЭС в Армении приостановлена в связи с плановым ремонтом
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
Все новости

Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины

Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
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Москва, 15 мая. Уфолог Майкл Брэдбери заметил рядом с Международной космической станцией (МКС) неопознанный летающий объект, обладающий сходством с 600-летней библейской картиной.

Древняя гравюра, которую обнаружили на стенах Дечанского монастыря в Сербии, изображает Распятие Иисуса Христа. Однако в обоих углах иллюстрации изображены два необычных конусообразных объекта.

Уфолог заметил их поразительное сходство с НЛО, который пролетел мимо ракеты-носителя SpaceX Starlink. У объекта также на мгновение стали заметны заостренный кончик и закругленный край, а после его исчезновения в космическом пространстве остался инверсионный след. Своими догадками Брэдбери поделился на своем YouTube-канале.

Пентагон ранее подтвердил подлинность видео с неопознанным летающим объектом, запечатленным в 2019 году над Сан-Диего. Заснять его удалось членам экипажа эсминца ВМС США.

мкс нло библейская картина
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