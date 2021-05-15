Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины

Москва, 15 мая. Уфолог Майкл Брэдбери заметил рядом с Международной космической станцией (МКС) неопознанный летающий объект, обладающий сходством с 600-летней библейской картиной.

Древняя гравюра, которую обнаружили на стенах Дечанского монастыря в Сербии, изображает Распятие Иисуса Христа. Однако в обоих углах иллюстрации изображены два необычных конусообразных объекта.

Уфолог заметил их поразительное сходство с НЛО, который пролетел мимо ракеты-носителя SpaceX Starlink. У объекта также на мгновение стали заметны заостренный кончик и закругленный край, а после его исчезновения в космическом пространстве остался инверсионный след. Своими догадками Брэдбери поделился на своем YouTube-канале.

Пентагон ранее подтвердил подлинность видео с неопознанным летающим объектом, запечатленным в 2019 году над Сан-Диего. Заснять его удалось членам экипажа эсминца ВМС США.