Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма

Москва, 15 мая. Советский и азербайджанский эстрадный певец и актер Полад Бюль-Бюль оглы в эфире программы «Привет, Андрей!» рассказал, как чуть не погиб на съемках ленты «Не бойся, я с тобой!».

Артисту предстояла съемка сцены на высокой башне. Для безопасности его обвязали веревкой и прикрепили ее к опоре. В это время внизу бригада пыталась разжечь костер, но безуспешно. Для этого потребовался керосин и солярка. Из-за угарного дыма актеру стало плохо, он повис на левой руке, которая была привязана. Это и спасло Бюль-Бюль оглы от падения в огонь.

«Чтоб вы знали, меня там действительно чуть не сожгли. Башня достаточно высокая, около восьми метров, каскадеры работали, мне сказали: «Давай тебя привяжем». Техника безопасности. Под рубашкой чем-то обмотали, такой веревкой, привязали к штыку. Левая рука была привязана, потому что костер никак не разгорался. Пиротехник плеснул туда керосина, смешанного с соляркой. Когда наконец подожгли, это же угарный дым. В момент пения я почувствовал, что отключился. Я повис. Если бы не был привязан, я бы оттуда упал. К счастью, этого не случилось», — поделился воспоминаниями исполнитель.

В одном из прошлых выпусков программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» зрителям показали архивное интервью Любови Успенской 25-летней давности.