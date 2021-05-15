Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур

Казань, 15 мая. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился организовать поездку для детей и взрослых после трагедии в казанской гимназии.

Рогозин подчеркнул, что всех пострадавших отвезут на космодром Байконур для наблюдения за стартом ракеты космического назначения. В поездку они отправятся после реабилитации в больнице. Он также пожелал потерпевшим здоровья.

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 17-летнего подростка, который обвиняется в ложном сообщении о готовящемся теракте, сообщало URA.RU. Преступление тюменец совершил в день массового расстрела школьников в Казани 11 мая.