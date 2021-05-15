РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией

Москва, 15 мая. Холдинг «РЖД» объявил о запуске кругового туристического маршрута из Москвы в Карелию и обратно, сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры смогут отправиться в путешествие в республику и горный парк «Рускеала». Новый маршрут Москва — Сортавала — горный парк «Рускеала» — Москва запустят уже 28 мая текущего года.

«Для удобства пассажиров на данном маршруте в составах поездов №160 Москва — Петрозаводск и «Рускеальский Экспресс» №925/926 Сортавала — Рускеала будет курсировать беспересадочный вагон класса «Люкс»», — добавили в компании.

Ранее стало известно, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов получил должность председателя совета директоров РЖД. Соответствующую директиву для голосования утвердило Правительство РФ.