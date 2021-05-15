Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории

Вашингтон, 15 мая. Международная группа ученых не стала исключать возможность начала пандемии коронавируса из-за утечки, которая произошла в лаборатории.

По словам специалистов, сейчас данных недостаточно, поэтому следует серьезно относиться ко всем вариантам появления инфекции. Официальное письмо опубликовано в журнале Science.

При этом специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вместе с китайскими ученые провели расследование. Они определили сценарий инцидента в лаборатории как маловероятный, а зооноз (передача вируса от животных к человеку) как наиболее возможный.

Ранее стало известно, что коронавирус может встраивать собственную генетическую информацию в геном инфицированной клетки человека. Таким образом ученые объяснили, почему у выздоровевших от COVID-19 пациентов выявляют вирусную РНК.