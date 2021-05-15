В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани

Казань, 15 мая. Городская администрация Казани подтвердила, что несколько образовательных учреждений эвакуировали после сообщений о «бомбе».

Как стало известно ФАН, по предварительной информации, эвакуация затронула 18-ю, 72-ю, 149-ю, 169-ю, 171-ю, 177-ю школы, гимназии №7 и №122 и лицей Иннополис.

В мэрии подчеркнули, что в каждом учреждении работают спецслужбы. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке. Школьники сообщают, что некоторых из них отпустили по домам.

Ранее было опубликовано видео допроса Ильназа Г., который устроил стрельбу в школе. На допросе молодой человек признался, что летом в нем стал «пробуждаться монстр», поэтому он стал «всех ненавидеть», сообщал ФАН.