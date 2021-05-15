Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е

Лондон, 15 мая. Рацион питания человека в значительной степени влияет на его здоровье. Выяснилось, что бекон может вызвать у человека опасную болезнь, способную вызвать некроз печени.

Употребление бекона на постоянной основе способствует ухудшению состояния здоровья человека, что известно достаточно давно. Новое исследование, проведенное британскими специалистами, указало на смертельную опасность данного продукта. Подробности работы ученых были приведены в материале, опубликованном в издании Emerging Infectious Diseases.

Употребление бекона, свиной печени и других продуктов из копченой свинины повышает риск заражения вирусом гепатита Е. Данное заболевание часто передается через загрязненную питьевую воду. Ученые пришли к подобному выводу путем проведения масштабного исследования с участием 681 испытуемого. Все они должны были вести специальный дневник питания. В результате анализа полученных данных выяснилось, что большая часть зараженных ела продукты именно из свинины.

Ранее врач-онколог Ильяс Нурсеитов перечислил основные причины образования рака печени. По словам медика, этому способствует хронический гепатит.