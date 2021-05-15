Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов

Москва, 15 мая. Более семи тысяч заявок поступило от кандидатов на участие в праймериз «Единой России», отметил глава федерального оргкомитета предварительного голосования «ЕР» Александр Карелин.

Прием документов на участие в предварительном голосовании «ЕР» завершился 14 мая в 17.00. По словам Карелина, впервые число беспартийных кандидатов достигло почти половины от всего количества претендентов.

«Впервые беспартийных кандидатов почти 50%. Треть участников процедуры представляют общественные и волонтерские организации. Всего заявление подали 7624 кандидата», — сказал он.

Ранее пресс-служба «Единой России» сообщала, что свыше трех миллионов человек подали документы в качестве выборщиков для участия в праймериз.