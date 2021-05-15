Психотравматолог рассказала, как родителям реагировать на агрессию подростков

Трагедия, произошедшая в Казани на этой неделе, подняла бурную волну общественных дискуссий. Многие россияне задались вопросом: могут ли родители, на чьих плечах лежит воспитание ребенка, вовремя разглядеть в нем жестокие наклонности и предупредить массовый выход агрессии?

О способности взрослых улавливать и распознавать тревожные сигналы ФАН поговорил с доктором психологических наук, психотравматологом Оксаной Защиринской.

«Сейчас складывается такая ситуация — существующую среди молодежи проблему лучше вычислять через саму молодежь. То есть вести разъяснительную работу в школах и колледжах, чтобы дети знали, к кому можно обратиться конфиденциально. И чтобы после этого уже взрослые начинали аккуратно принимать различные меры», — рассказывает специалист.

Известно, что в сложный и неопределенный подростковый период ребенок начинает испытывать больше доверия к своим сверстникам, нежели к окружающим его в семье взрослым. И как считает Защиринская, правильной тактикой для родителей подростков будет налаживать контакт с их друзьями и приятелями, чтобы в случае надвигающейся опасности не остаться дезинформированными и беспомощными.

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При этом многие мамы и папы, к сожалению, с трудом понимают динамику эмоционального развития ребенка, частью которого может становиться и агрессивное поведение. Логичный вопрос, интересующий большинство родителей: как правильно и корректно реагировать на такое? И есть ли запретные реакции, способные усугубить ситуацию?

«Некоторые из родителей просто-напросто игнорируют подобные проявления у подростка, а игнорирование — это тоже вид реакции. В таком случае у ребенка возникает стойкое представление о том, что все происходящее с ним мало кого интересует. И как только человек замыкается в себе, то его выбор в поведении и реагировании резко сужается. Тогда он решается на агрессию, ведь это неосознанный способ показать, что тебе плохо и ты с чем-то не согласен», — отвечает на вопрос психотравматолог.

Однако есть и обратная ситуация, когда навязчивые родители, наоборот, не оставляют своего ребенка в покое, тем самым нарушая его личные границы. В таких случаях подросток тоже начинает замыкаться в себе, воспринимая поведение любящих взрослых как атаку на его свободу. И выход вновь агрессии становится для не способом прекратить этот процесс и вырваться из-под гиперопеки.

Уважать границы собственного ребенка, а также научить его уважению к другим людям — фундаментальная задача для любого родителя. О том, как мамам и папам важно стать для детей поддержкой во всем, ранее ФАН рассказала психолог Ксения Аверс.