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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:03
Экономика
Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая
14:03
Армия
Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе
14:02
Весь мир
Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией
14:00
Политика
История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора
13:56
Общество
Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете
13:55
Общество
Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»
13:54
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
13:53
Политика
Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран
13:51
Общество
Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии
13:47
Политика
Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией
13:45
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве
13:45
Политика
Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского
13:44
Общество
Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда
13:41
Политика
Экс-депутат Журавко одной фразой ответил на смерти пенсионеров на Украине
13:40
Общество
Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе
13:36
Политика
Климкина напугали слова Путина о превращении Украины в антипод России
13:36
Общество
Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета
13:35
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном
13:33
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Труп пропавшей ученицы коррекционной школы нашли в водоеме в Ленобласти
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Психотравматолог рассказала, как родителям реагировать на агрессию подростков

Общество
Психотравматолог рассказала, как родителям реагировать на агрессию подростков
Global Look Press  /  uwe umstätter

Трагедия, произошедшая в Казани на этой неделе, подняла бурную волну общественных дискуссий. Многие россияне задались вопросом: могут ли родители, на чьих плечах лежит воспитание ребенка, вовремя разглядеть в нем жестокие наклонности и предупредить массовый выход агрессии?

О способности взрослых улавливать и распознавать тревожные сигналы ФАН поговорил с доктором психологических наук, психотравматологом Оксаной Защиринской.

«Сейчас складывается такая ситуация — существующую среди молодежи проблему лучше вычислять через саму молодежь. То есть вести разъяснительную работу в школах и колледжах, чтобы дети знали, к кому можно обратиться конфиденциально. И чтобы после этого уже взрослые начинали аккуратно принимать различные меры», — рассказывает специалист.

Известно, что в сложный и неопределенный подростковый период ребенок начинает испытывать больше доверия к своим сверстникам, нежели к окружающим его в семье взрослым. И как считает Защиринская, правильной тактикой для родителей подростков будет налаживать контакт с их друзьями и приятелями, чтобы в случае надвигающейся опасности не остаться дезинформированными и беспомощными.

Психотравматолог рассказала, как родителям реагировать на агрессию подростков
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При этом многие мамы и папы, к сожалению, с трудом понимают динамику эмоционального развития ребенка, частью которого может становиться и агрессивное поведение. Логичный вопрос, интересующий большинство родителей: как правильно и корректно реагировать на такое? И есть ли запретные реакции, способные усугубить ситуацию?

«Некоторые из родителей просто-напросто игнорируют подобные проявления у подростка, а игнорирование — это тоже вид реакции. В таком случае у ребенка возникает стойкое представление о том, что все происходящее с ним мало кого интересует. И как только человек замыкается в себе, то его выбор в поведении и реагировании резко сужается. Тогда он решается на агрессию, ведь это неосознанный способ показать, что тебе плохо и ты с чем-то не согласен», — отвечает на вопрос психотравматолог.

Однако есть и обратная ситуация, когда навязчивые родители, наоборот, не оставляют своего ребенка в покое, тем самым нарушая его личные границы. В таких случаях подросток тоже начинает замыкаться в себе, воспринимая поведение любящих взрослых как атаку на его свободу. И выход вновь агрессии становится для не способом прекратить этот процесс и вырваться из-под гиперопеки.

Уважать границы собственного ребенка, а также научить его уважению к другим людям — фундаментальная задача для любого родителя. О том, как мамам и папам важно стать для детей поддержкой во всем, ранее ФАН рассказала психолог Ксения Аверс.

психология подростковая агрессия стрельба в казани
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