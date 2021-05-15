Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку

Екатеринбург, 15 мая. Поиски девочки, сбежавшей из дома в поселке Билимбай несколько дней назад, официально закончены.

Она здорова и уже возвращена домой к родственникам. Девочка глухонемая и не может разговаривать, но не смотря на это — она очень общительная и может изъясняться знаками и жестами. Подросток передвигалась по трассе Екатеринбург — Пермь автостопом, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Пермском крае. В каком именно месте она была обнаружена, неизвестно.

Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу под Тайшетом сборщиков черемши, сообщал ФАН. Потерявшаяся в Иркутской области пара благополучно спасена сотрудниками Западно поисково-спасательного отряда.