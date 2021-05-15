Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо

Лондон, 15 мая. Музей мадам Тюссо в Лондоне поместил восковые фигуры герцогов Сассекских, принца Гарри и Меган Маркл, в экспозицию со звездами Голливуда.

Скульптуры супругов из воска ранее стояли рядом с фигурами обитателей Букингемского дворца, однако после отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских привилегий их «выселили» из данной экспозиции. Фигуры поместили в зал, где находятся скульптуры актрисы Приянки Чопры Джонас, футболиста Дэвида Бекхэма, его жены Виктории, звезды Голливуда Джорджа Клуни, Брэда Питта, Дуэйна Джонсона и Николь Кидман.

Меган Маркл находится в ожидании второго ребенка. Известно, что у герцогов Сассекских, воспитывающих сына Арчи, родится девочка. По данным Daily Mail, дочери могут дать имя Филиппа в честь усопшего дедушки принца Гарри, герцога Эдинбургского Филиппа.