Алексей Журавлев: «Мы будем продолжать бороться за права наших граждан по всей стране»

В Международный день семьи, 15 мая, лидер Партии «Родина», депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев прибыл с рабочим визитом в Псковскую область.

Он встретился с представителями благотворительного фонда «Ради жизни», организация помогает семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и пообщался с многодетными родителями, выслушал их проблемы. Псковитяне пожаловались на сложности с получением выплаты в размере 10 тысяч рублей (она предоставляется малоимущим семьям с детьми): излишняя бюрократизация делает процесс оформления выплаты долгим и сложным. Из-за нехватки финансов многие мамы в многодетных семьях стремятся выйти на работу, но для этого необходимо устроить ребенка в ясли. В Пскове сделать это проблематично: вопрос с наличием мест стоит остро. Депутат Госдумы пообещал, что будет добиваться решения этих проблем на федеральном уровне.

Доступность спортивных площадок — тоже проблема, озвученная родителями. Многие площадки в областном центре обветшали и требуют ремонта. Алексей Журавлев отметил, что развитая инфраструктура должна быть на всей территории России, независимо от размера населенного пункта, особенно когда дело касается детей, и попросил псковских родинцев взять этот вопрос на особый контроль.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, город плохо приспособлен для жизни людей с ограниченными физическими возможностями, особенно транспорт: автобусы старые и не оборудованы пандусами. Проблемы в сфере здравоохранения: не хватает квалифицированных медицинских кадров, и это в период пандемии. Многодетные родители рассказали, что не могут пройти диспансеризацию, не хватает медиков узкой специализации: ортодонта, окулиста и других. Алексей Журавлев подчеркнул, что системный кризис в здравоохранении необходимо преодолевать, для этого, помимо федеральных, нужны региональные программы по привлечению специалистов.

Лидер партии также посетил ярмарку выходного дня на Центральном рынке, именно там местные фермеры реализуют продукцию. Они отметили, что любят работать на земле, заниматься животноводством, готовы к большим объемам продажи, их продукция натуральная, качественная, но не всегда удается найти крупные рынки сбыта, поэтому вопрос реализации — главная проблема местных работников сельскохозяйственной отрасли.

«Слава о продукции псковских животноводческих хозяйств распространилась далеко за пределами региона, задача власти — поддерживать отрасль и работать над тем, чтобы находились новые точки сбыта. Мы за то, чтобы людям было хорошо у себя на Родине, чтобы им не нужно было уезжать в другие регионы в поисках лучшей жизни», — отметил Алексей Журавлев.

Федеральное агентство новостей /

В конце первого дня визита в Псковскую область Алексей Журавлев посетил древний Кремль, одно из красивейших мест в городе, располагающийся на его территории Троицкий храм, а также вместе с однопартийцами возложил цветы к «Памятнику ВДВ шестой роты», отметив героизм и бесстрашие псковских бойцов.