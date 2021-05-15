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новостей
12:37
Политика
Пушков объяснил, чего добивается Зеленский арестом Медведчука
12:37
Экономика
Работа АЭС в Армении приостановлена в связи с плановым ремонтом
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
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Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков

Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
vk.com  /  Маргарита Грачёва

Москва, 15 мая. Пострадавшая от тирании бывшего мужа Дмитрия Грачева телеведущая Маргарита Грачева рассказала, почему запрещает бывшей свекрови общаться с внуками.

Больше двух лет назад суд официально лишил экс-супруга ведущей родительских прав после того, как он отрубил ей руки. Благодаря усилиям врачей одну кисть удалось спасти, на второй руке она носит протез.

До трагедии пара вместе воспитывала двоих сыновей. После того, как Дмитрия Грачева приговорили к лишению свободы, его мать не оставила надежд на общение с внуками. Но телезвезда против коммуникации родственников, поскольку ее бывшая свекровь уверена в невиновности своего сына.

«Я против встреч бабушки с внуками. Потому что она признает позицию своего сына и говорит, что он не виноват. Так она будет говорить и внукам», — рассказала она в рамках шоу «Близкие люди».

Поделиться своим опытом Грачеву заставила история героини ток-шоу Илоны Мурадовой. Девушка получила 50 ножевых ранений от мужа после того, как решила с ним развестись. После операции ей удалось восстановить все органы, кроме пальца, сообщает «Вечерняя Москва».

За несколько лет Маргарита Грачева смогла полностью наладить свою жизнь. Сейчас она счастлива в браке с Максимом Андрющенко, а недавно сообщила поклонникам о своей беременности. В эфире программы «Близкие люди» его ведущая раскрыла пол будущего ребенка: в семье в ближайшее время появится первая девочка.

насилие грачева Близкие люди
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