Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков

Москва, 15 мая. Пострадавшая от тирании бывшего мужа Дмитрия Грачева телеведущая Маргарита Грачева рассказала, почему запрещает бывшей свекрови общаться с внуками.

Больше двух лет назад суд официально лишил экс-супруга ведущей родительских прав после того, как он отрубил ей руки. Благодаря усилиям врачей одну кисть удалось спасти, на второй руке она носит протез.

До трагедии пара вместе воспитывала двоих сыновей. После того, как Дмитрия Грачева приговорили к лишению свободы, его мать не оставила надежд на общение с внуками. Но телезвезда против коммуникации родственников, поскольку ее бывшая свекровь уверена в невиновности своего сына.

«Я против встреч бабушки с внуками. Потому что она признает позицию своего сына и говорит, что он не виноват. Так она будет говорить и внукам», — рассказала она в рамках шоу «Близкие люди».

Поделиться своим опытом Грачеву заставила история героини ток-шоу Илоны Мурадовой. Девушка получила 50 ножевых ранений от мужа после того, как решила с ним развестись. После операции ей удалось восстановить все органы, кроме пальца, сообщает «Вечерняя Москва».

За несколько лет Маргарита Грачева смогла полностью наладить свою жизнь. Сейчас она счастлива в браке с Максимом Андрющенко, а недавно сообщила поклонникам о своей беременности. В эфире программы «Близкие люди» его ведущая раскрыла пол будущего ребенка: в семье в ближайшее время появится первая девочка.