Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте

Москва, 15 мая. Корпорация «Роснефть» получила свободный денежный поток на уровне 190 млрд рублей по итогам марта 2021 года. Полученный результат в 2,6 раза больше, чем в предыдущем квартале.

Показатель доходности свободного денежного потока компании «Роснефть» находится на уровне 6,5%, что значительно выше, чем у Equinor (3,7%), ExxonMobil (1,7%) и Chevron (1,2%). Сумма финансового долга и торговых обязательств нефтяной корпорации снизилась на 4,6 млрд долларов (в том числе финансовый долг — на 2,9 млрд долларов) в период с января по март текущего года, передает «ФедералПресс».

Повышенный уровень финансовой устойчивости обусловлен сокращением краткосрочной части задолженности. «Роснефть» уменьшила долг на 2,2 млрд долларов на фоне увеличения нефтяной стоимости. Улучшение макропараметров будет способствовать дальнейшему плавному снижению долга организации в течение текущего года.

СМИ ранее сообщили, что холдинг «Роснефть» уходит с рынка Украины в связи с давлением властей. Вместо него поставками дизельного топлива и автогаза займется Coral Energy.