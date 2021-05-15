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15 мая 12:38
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новостей
12:37
Политика
Пушков объяснил, чего добивается Зеленский арестом Медведчука
12:37
Экономика
Работа АЭС в Армении приостановлена в связи с плановым ремонтом
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
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Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР

Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
Кадр из фильма «Турист»  /  Prnt scrn

Банги, 15 мая. Премьера первого российско-центральноафриканского фильма «Турист» прошла в столице ЦАР на стадионе имени Бартелеми Боганда, способном вместить свыше 20 тысяч зрителей.

До начала сеанса перед гостями мероприятия выступил продюсер кинокартины Генрих Кен. Он выразил восхищение мужеством народа ЦАР, который совместными усилиями, при поддержке Москвы, противостоял бандитам, бесчинствовавшим в государстве.

Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Именно это, по словам продюсера, хотели подчеркнуть создатели проекта.

«Фильм о взаимопомощи двух стран: России и Центральноафриканской Республики. О дружбе народов, закаленной тяжелыми испытаниями. В основе фильма — русский инструктор и центральноафриканцы, которые со своей армией FACA сплотились, не покинули позиций и дали отпор врагу», — рассказал Кен.

Лента получилась действительно уникальной. Ранее никто не снимал художественный фильм о ЦАР. Кроме того, это первое кино, вышедшее на санго — государственном языке Центральноафриканской Республики.

«Не скажу, что снимать фильм было легко. Сложные условия работы, международный актерский состав. Мы делали упор на реальные съемки и сцены боевых действий. Все это — серьезный вызов для съемочной группы», — поделился продюсер картины.

Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Также он подчеркнул, что, несмотря на имеющийся опыт съемок в других странах и работы с интернациональными командами, в ЦАР для него многое стало открытием.

«Это не первый наш международный проект. Мы работали с разными актерами, но я должен сказать, что вы самые лучшие», — подчеркнул Кен.

Продюсер напомнил, что не все, кто принимал участие в съемках картины являются профессиональными работниками киноиндустрии. Некоторые из них — обычные люди, подошедшие тем не менее с полной самоотдачей к процессу создания кино.

«Иногда нашими актерами становились люди с улицы. Наверняка кто-то из них сидит сейчас на трибуне. Мы вам очень благодарны. Вообще, чтобы вы представляли, в кино снималось порядка 24 русских актеров и около 700 центральноафриканских. Получается, что весь этот фильм фактически сделали местные артисты», — констатировал Генрих Кен.

В завершение речи он передал сертификат с правами на картину властям ЦАР.

Напомним, фильм «Турист» повествует о деятельности инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике. Главный герой — российский офицер с позывным, давшим название ленте, который прибыл в государство, чтобы обучать основам тактики местных военнослужащих.

Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Однако, оказавшись в стране, он попадает в водоворот событий, вызванных действиями бандитов под руководством экс-президента республики Франсуа Бозизе. Настоящие российские инструкторы, находящиеся в ЦАР с 2018 года по согласованию с Совбезом ООН, действительно сыграли важнейшую роль в освобождении государства от боевиков.

Благодаря полученным у специалистов из РФ навыкам армия республики разгромила бандформирования. Выступавший на стадионе глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов отметил, что тренировки у российских инструкторов сделали Вооруженные силы ЦАР одними из самых мощных в Африке.

африка цар
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