Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР

Банги, 15 мая. Премьера первого российско-центральноафриканского фильма «Турист» прошла в столице ЦАР на стадионе имени Бартелеми Боганда, способном вместить свыше 20 тысяч зрителей.

До начала сеанса перед гостями мероприятия выступил продюсер кинокартины Генрих Кен. Он выразил восхищение мужеством народа ЦАР, который совместными усилиями, при поддержке Москвы, противостоял бандитам, бесчинствовавшим в государстве.

Федеральное агентство новостей /

Именно это, по словам продюсера, хотели подчеркнуть создатели проекта.

«Фильм о взаимопомощи двух стран: России и Центральноафриканской Республики. О дружбе народов, закаленной тяжелыми испытаниями. В основе фильма — русский инструктор и центральноафриканцы, которые со своей армией FACA сплотились, не покинули позиций и дали отпор врагу», — рассказал Кен.

Лента получилась действительно уникальной. Ранее никто не снимал художественный фильм о ЦАР. Кроме того, это первое кино, вышедшее на санго — государственном языке Центральноафриканской Республики.

«Не скажу, что снимать фильм было легко. Сложные условия работы, международный актерский состав. Мы делали упор на реальные съемки и сцены боевых действий. Все это — серьезный вызов для съемочной группы», — поделился продюсер картины.

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Также он подчеркнул, что, несмотря на имеющийся опыт съемок в других странах и работы с интернациональными командами, в ЦАР для него многое стало открытием.

«Это не первый наш международный проект. Мы работали с разными актерами, но я должен сказать, что вы самые лучшие», — подчеркнул Кен.

Продюсер напомнил, что не все, кто принимал участие в съемках картины являются профессиональными работниками киноиндустрии. Некоторые из них — обычные люди, подошедшие тем не менее с полной самоотдачей к процессу создания кино.

«Иногда нашими актерами становились люди с улицы. Наверняка кто-то из них сидит сейчас на трибуне. Мы вам очень благодарны. Вообще, чтобы вы представляли, в кино снималось порядка 24 русских актеров и около 700 центральноафриканских. Получается, что весь этот фильм фактически сделали местные артисты», — констатировал Генрих Кен.

В завершение речи он передал сертификат с правами на картину властям ЦАР.

Напомним, фильм «Турист» повествует о деятельности инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике. Главный герой — российский офицер с позывным, давшим название ленте, который прибыл в государство, чтобы обучать основам тактики местных военнослужащих.

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Однако, оказавшись в стране, он попадает в водоворот событий, вызванных действиями бандитов под руководством экс-президента республики Франсуа Бозизе. Настоящие российские инструкторы, находящиеся в ЦАР с 2018 года по согласованию с Совбезом ООН, действительно сыграли важнейшую роль в освобождении государства от боевиков.

Благодаря полученным у специалистов из РФ навыкам армия республики разгромила бандформирования. Выступавший на стадионе глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов отметил, что тренировки у российских инструкторов сделали Вооруженные силы ЦАР одними из самых мощных в Африке.