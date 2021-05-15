Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 мая. Спасатели обнаружили обгоревшие останки мужчины после пожара в массиве Пупышево, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Огонь уничтожил частный жилой дом. При разборе конструкций было найдено тело 64-летнего супруга хозяйки жилища. Его направили в морг. Причину возгорания выясняют специалисты.

Аналогичный инцидент произошел в городе Сосновый Бор. Жилой дом сгорел в садоводстве «Энергетик», его 43-летний владелец получил множественные ожоги и скончался на месте. В тушении были задействованы восемь человек и две пожарные машины, сообщал ФАН.