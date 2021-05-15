В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли

Москва, 15 мая. Российское правительство утвердило план по модернизации газовой и нефтяной сфер в стране.

Кабмин Российской Федерации утвердил генеральные схемы развития в секторе газовой и нефтяной промышленности. Власти обозначили стратегию развития данных направлений до 2035 года. Об этом пишет ТАСС.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что принятые документы прорабатывают перспективы по нефтегазовой добыче, прогнозируют уровень спроса и предлагают методы по модернизации переработки и транспортировки.

Помимо этого, схемы развития определяют ключевые направления совершенствования производства отечественной продукции. Документы нацелены на улучшение финансовых показателей отраслей и создание необходимых предпосылок для их дальнейшего развития.

Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев недавно поделился своим прогнозом по динамике нефтяного рынка. Он считает, что такие же объемы мировой добычи черного золота, как до кризиса, могут быть достигнуты к 2023 году.