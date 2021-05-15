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новостей
12:37
Политика
Пушков объяснил, чего добивается Зеленский арестом Медведчука
12:37
Экономика
Работа АЭС в Армении приостановлена в связи с плановым ремонтом
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
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В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли

  /   Обновлено: 15 мая 2021 12:35
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 мая. Российское правительство утвердило план по модернизации газовой и нефтяной сфер в стране.

Кабмин Российской Федерации утвердил генеральные схемы развития в секторе газовой и нефтяной промышленности. Власти обозначили стратегию развития данных направлений до 2035 года. Об этом пишет ТАСС.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что принятые документы прорабатывают перспективы по нефтегазовой добыче, прогнозируют уровень спроса и предлагают методы по модернизации переработки и транспортировки.

Помимо этого, схемы развития определяют ключевые направления совершенствования производства отечественной продукции. Документы нацелены на улучшение финансовых показателей отраслей и создание необходимых предпосылок для их дальнейшего развития.

Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев недавно поделился своим прогнозом по динамике нефтяного рынка. Он считает, что такие же объемы мировой добычи черного золота, как до кризиса, могут быть достигнуты к 2023 году.

нефть газ правительство рф стратегия
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Все новости / Экономика / В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
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