Воля предложил отправить Надежду Кадышеву на Евровидение вместо Манижи

Москва, 15 мая. Резидент Comedy Club Павел Воля в своем монологе высказался о кандидатуре певицы Манижи, которая представит Россию на Евровидении, и предложил на ее место Надежду Кадышеву.

Комик прокомментировал недовольство некоторых россиян выбором представительницы от РФ. Манижа выступит на главном песенном конкурсе Европы с песней Russian Woman, однако настоящая русская женщина — это Надежда Кадышева, в шутку отметил Воля. Именно она должна отправиться в Роттердам на Евровидение.

«Я думаю, что на Евровидение надо отправлять Надежду Кадышеву. Ну, посмотрите. Она готова для Евровидения. Вот тут образ русской женщины. Ей 60 лет. Все же женщины за 60 в России так выглядят. Когда изба горит, такая вот баба вылетает», — сыронизировал Воля.

Исполнительница Манижа ранее дала интервью телеведущей Тине Канделаки в программе «Специальный гость». Она считает, что русские женщины не похожи на других. Они обладают невероятно мощной силой, которая может как погубить все вокруг, так и поднять планету.

Манижа призналась, что немного изменила текст песни для Евровидения. Вместо строчки «Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены» она споет «ты сможешь сломать стену», сообщает «Мир 24».