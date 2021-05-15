Азербайджан может начать поставки продукции «Роснефти» на Украину уже в мае

Москва, 15 мая. Азербайджанская госкомпания SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов «Роснефти» на Украину и ряд других стран Восточной Европы, сообщает РИА Новости.

Соответствующую информацию агентству подтвердил официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов. Украинское издание Enkorr, в свою очередь, уточняет, что курировать продажи и общение с контрагентами на Украине будет швейцарский офис Socar Trading. По информации источников издания, новый оператор ожидает первые поставки продукции «Роснефти» уже в мае.

Железнодорожная компания «Укрзализныця» ранее предупредила о возможной остановке движения составов из-за образовавшегося в стране дефицита дизельного топлива. Украина удовлетворяла около половины своих потребностей в дизеле за счет поставок из России, однако в прошлом году власти ограничили импорт российских нефтепродуктов.