Азербайджан может начать поставки продукции «Роснефти» на Украину уже в мае

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15 мая 12:38
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новостей
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
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Азербайджан может начать поставки продукции «Роснефти» на Украину уже в мае

  /   Обновлено: 15 мая 2021 12:27
Экономика
Азербайджан может начать поставки продукции «Роснефти» на Украину уже в мае
pixabay.com  /  Schmucki

Москва, 15 мая. Азербайджанская госкомпания SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов «Роснефти» на Украину и ряд других стран Восточной Европы, сообщает РИА Новости.

Соответствующую информацию агентству подтвердил официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов. Украинское издание Enkorr, в свою очередь, уточняет, что курировать продажи и общение с контрагентами на Украине будет швейцарский офис Socar Trading. По информации источников издания, новый оператор ожидает первые поставки продукции «Роснефти» уже в мае.

Железнодорожная компания «Укрзализныця» ранее предупредила о возможной остановке движения составов из-за образовавшегося в стране дефицита дизельного топлива. Украина удовлетворяла около половины своих потребностей в дизеле за счет поставок из России, однако в прошлом году власти ограничили импорт российских нефтепродуктов.

украина азербайджан роснефть socar
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Все новости / Экономика / Азербайджан может начать поставки продукции «Роснефти» на Украину уже в мае
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