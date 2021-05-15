Валерий Захаров о «Туристе»: фильм играет важную роль для культуры ЦАР

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15 мая 12:38
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новостей
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
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Валерий Захаров о «Туристе»: фильм играет важную роль для культуры ЦАР

  /   Обновлено: 15 мая 2021 12:32
Весь мир
Валерий Захаров о «Туристе»: фильм играет важную роль для культуры ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 15 мая. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров прокомментировал премьеру фильма «Турист» о работе инструкторов из РФ в республике.

Картина повествует о судьбе российского офицера, который прибыл в африканскую страну, чтобы обучать тактике личный состав местных вооруженных сил (FACA). Он оказался в центре конфликта, вызванного действиями боевиков, которые под руководством экс-президента Франсуа Бозизе предпринимают попытку государственного переворота.

Валерий Захаров о «Туристе»: фильм играет важную роль для культуры ЦАР
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Фильм, в основе которого лежит реальное противостояние вооруженных сил республики с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», пришелся по вкусу местным жителям. Захаров отметил, что на премьерный показ пришли более десятки тысяч зрителей.

Перед началом сеанса на сцену вышли члены съемочной группы, представители различных религий, а также руководитель российских инструкторов. Все они заявили о необходимости мира в Центральноафриканской республике.

Валерий Захаров о «Туристе»: фильм играет важную роль для культуры ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

После завершения просмотра Захаров отметил, что фильм получился крайне интересным и значимым для государства.

«Турист» — удивительный боевик! Публика впечатлена! Первый совместный фильм России и ЦАР играет важную роль для культуры республики», — написал советник в личном Twitter-аккаунте.

Валерий Захаров о «Туристе»: фильм играет важную роль для культуры ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Напомним, российские инструкторы находятся на территории ЦАР в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Банги, по согласованию с Советом Безопасности ООН. Первые 235 специалистов из РФ приступили к обучению центральноафриканских военнослужащих еще в 2018 году. Но в конце прошлого года, на фоне активизации преступных группировок, Россия согласовала отправку еще 300 человек.

Благодаря полученным у россиян навыкам бойцам FACA удалось предотвратить попытку государственного переворота, и впоследствии разгромить действовавшие в стране бандформирования.

африка цар
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