Валерий Захаров о «Туристе»: фильм играет важную роль для культуры ЦАР

Банги, 15 мая. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров прокомментировал премьеру фильма «Турист» о работе инструкторов из РФ в республике.

Картина повествует о судьбе российского офицера, который прибыл в африканскую страну, чтобы обучать тактике личный состав местных вооруженных сил (FACA). Он оказался в центре конфликта, вызванного действиями боевиков, которые под руководством экс-президента Франсуа Бозизе предпринимают попытку государственного переворота.

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Фильм, в основе которого лежит реальное противостояние вооруженных сил республики с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», пришелся по вкусу местным жителям. Захаров отметил, что на премьерный показ пришли более десятки тысяч зрителей.

Plus de 10 mille Centrafricains ont aujourd'hui assisté à Bangui au stade de Boganda la présentation d'un long métrage conjoint entre la Russie et la République centrafricaine intitulé « Touriste » pic.twitter.com/c53qKKG1eQ — Valery Zakharov (@VlrZakharov) May 14, 2021

Перед началом сеанса на сцену вышли члены съемочной группы, представители различных религий, а также руководитель российских инструкторов. Все они заявили о необходимости мира в Центральноафриканской республике.

Федеральное агентство новостей /

После завершения просмотра Захаров отметил, что фильм получился крайне интересным и значимым для государства.

« Touriste »est un film action génial ! Le public est impressionné ! Le premier film conjoint de la Russie et de la RCA joue un rôle important pour la culture de la République ! pic.twitter.com/GHwK2LHGEv — Valery Zakharov (@VlrZakharov) May 14, 2021

«Турист» — удивительный боевик! Публика впечатлена! Первый совместный фильм России и ЦАР играет важную роль для культуры республики», — написал советник в личном Twitter-аккаунте.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, российские инструкторы находятся на территории ЦАР в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Банги, по согласованию с Советом Безопасности ООН. Первые 235 специалистов из РФ приступили к обучению центральноафриканских военнослужащих еще в 2018 году. Но в конце прошлого года, на фоне активизации преступных группировок, Россия согласовала отправку еще 300 человек.

Благодаря полученным у россиян навыкам бойцам FACA удалось предотвратить попытку государственного переворота, и впоследствии разгромить действовавшие в стране бандформирования.