Здание хлебозавода загорелось в Альметьевске

Казань, 15 мая. На крыше хлебозавода в Альметьевске, который находится на реконструкции, произошло возгорание.

Как сообщают очевидцы пожара в социальных сетях, в ходе ремонтных работ загорелась кровля. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу МЧС в 10:16. Пожар на площади 150 кв. м был локализован в 11:07.

Посетителей магазинов, располагающихся на первом этаже, оперативно эвакуировали. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Пожар вспыхнул у мечети Тауба в Набережных Челнах, сообщал ФАН. Сухая трава на Центральной улице загорелась на площади 50 квадратных метров.