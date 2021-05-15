Повышение продаж Kia зафиксировано на российском рынке в апреле

Москва, 15 мая. Жители России приобрели 19 101 новый автомобиль бренда Kia по итогам апреля 2021 года. Показатель на 341% больше аналогичного значения прошлого года.

Согласно данным «Киа Моторс Россия и СНГ», рыночная доля южнокорейского производителя составила 12,6% за отчетный период. Среди самых востребованных автомобилей оказались Rio (6996 единиц), K5 (2977 единиц) и Sportage (2952 единицы). Российские продажи Kia достигли 70 725 новых транспортных средств по итогам первых четырех месяцев текущего года. Полученный результат на 26% больше, чем за аналогичный период годом ранее, передает «Тарантас Ньюс».

Корпоративные клиенты бренда приобрели 2591 машину в прошлом месяце. Следовательно, реализации юридическим лицам составили 13,6% от суммарного объема продаж. Кроме того, увеличилась доля Kia Finance: кредитными предложениями финучреждений-партнеров воспользовались 35% граждан России. Аналитики Ассоциации европейского бизнеса ранее перечислили самые популярные транспортные средства на российском авторынке.