Экономисты оценили влияние отмены льготной ипотеки на стоимость жилья в РФ

Москва, 15 мая. Цены на недвижимость в России не упадут сразу после отмены программы льготной ипотеки, считает преподаватель университета «Синергия» Антон Рогачевский.

По словам специалиста, снижение цен, скорее всего, можно ожидать только к середине 2022 года. Сейчас рынок слишком разогрет, и потребуется время, чтобы его охладить, пишет издание «Аргументы и факты».

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко, в свою очередь, подчеркнула, что в случае продления программы низкие ставки будут устанавливаться по льготным кредитам социально незащищенных граждан и многодетных семей, а все остальные ставки будут высокими. По прогнозу экономиста, реальная рыночная ставка по ипотеке составит около 8-9% годовых.

Высокие темпы выдачи ипотеки пока что сохраняются в России. Объем выдачи кредитов на покупку жилья в апреле 2021 года сопоставим с показателями декабря прошлого года, когда был достигнут исторический максимум.