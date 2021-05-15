Аналитик Деев не исключил обвала рынка криптовалют в будущем

Москва, 15 мая. Предсказать дальнейшую динамику курса биткоина сейчас сложно, однако не исключено, что рынок криптовалют ждет серьезный обвал, указал аналитик AMarkets Артем Деев.

Накануне произошло крупнейшее за последние месяцы падение биткоина. Причиной стало заявление главы Tesla Илона Маска о временной приостановке продаж электромобилей за криптовалюту. Он подчеркнул, что компания не может позволить себе наносить вред экологии, поэтому не будет принимать биткоин в качестве оплаты до тех пор, пока майнинг не начнет осуществляться с помощью возобновляемых источников энергии, передает INFOX.

В результате курс биткоина на криптобирже Binance обвалился на 17%, до 46 тысяч долларов. Однако впоследствии электронный актив начал восстанавливаться. По состоянию на 11:38 по московскому времени стоимость биткоина составляет 48 619,9 доллара (-3,44%).

Если заявление Илона Маска будет воспринято как сигнал к распродажам для институциональных инвесторов, или если кто-то из крупных участников рынка решит избавиться от биткоина, то возможен обвал, рассказал Артем Деев в интервью РБК. Однако, по словам аналитика, пока глава Tesla не собирается распродавать криптовалюту. Специалист считает, что Маск мог осуществить очередную попытку манипуляции, чтобы купить биткоин дешевле на фоне падения курса.

Британский публицист Нильс Пратли ранее прокомментировал слова Илона Маска о биткоине. По его словам, «грязные» биткоины и «чистая» Tesla просто не уживаются вместе.