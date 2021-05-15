Аналитик Деев не исключил обвала рынка криптовалют в будущем

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15 мая 12:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
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Аналитик Деев не исключил обвала рынка криптовалют в будущем

Экономика
Аналитик Деев не исключил обвала рынка криптовалют в будущем
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 15 мая. Предсказать дальнейшую динамику курса биткоина сейчас сложно, однако не исключено, что рынок криптовалют ждет серьезный обвал, указал аналитик AMarkets Артем Деев.

Накануне произошло крупнейшее за последние месяцы падение биткоина. Причиной стало заявление главы Tesla Илона Маска о временной приостановке продаж электромобилей за криптовалюту. Он подчеркнул, что компания не может позволить себе наносить вред экологии, поэтому не будет принимать биткоин в качестве оплаты до тех пор, пока майнинг не начнет осуществляться с помощью возобновляемых источников энергии, передает INFOX.

В результате курс биткоина на криптобирже Binance обвалился на 17%, до 46 тысяч долларов. Однако впоследствии электронный актив начал восстанавливаться. По состоянию на 11:38 по московскому времени стоимость биткоина составляет 48 619,9 доллара (-3,44%).

Если заявление Илона Маска будет воспринято как сигнал к распродажам для институциональных инвесторов, или если кто-то из крупных участников рынка решит избавиться от биткоина, то возможен обвал, рассказал Артем Деев в интервью РБК. Однако, по словам аналитика, пока глава Tesla не собирается распродавать криптовалюту. Специалист считает, что Маск мог осуществить очередную попытку манипуляции, чтобы купить биткоин дешевле на фоне падения курса.

Британский публицист Нильс Пратли ранее прокомментировал слова Илона Маска о биткоине. По его словам, «грязные» биткоины и «чистая» Tesla просто не уживаются вместе.

маск tesla биткоин криптовалюты деев
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