Секретарь СНБО: Украина охотно обменяет Медведчука на осужденных в России украинцев

Киев, 15 мая. Украина может предложить России обмен главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осужденных в РФ граждан страны.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, соответствующее решение власти страны могут принять в случае вынесения обвинительного приговора в отношении Медведчука.

«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность (обмена Медведчука на украинцев в РФ. — Прим. ред.), то мы охотно это сделаем», — подчеркнул Данилов.

Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине после ареста Медведчука. Он предположил, что Киев теперь будет всех поочередно привлекать к ответственности за любую связь с Москвой.