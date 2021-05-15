Нападающего «ПСЖ» Неймара обвинили в вооруженном нападении на ЛГБТ-активиста

Сан-Паулу, 15 мая. Бразильский ЛГБТ-активист Агрипино Магальяйнш обвинил футболиста «Пари Сен-Жермен» Неймара в организации покушения на его жизнь.

Магальяйнш подал иск в суд Сан-Паулу и заявил, что нападение было организовано из-за расследования, которое он ведет в отношении Неймара. По словам активиста, юрист спортсмена угрожал ему расправой и пытался его подкупить.

Неймар негативно высказывался о представителях ЛГБТ-сообщества, обсуждая бывшего возлюбленного своей матери — киберспортсмена Тьяго Рамоса. Женщина узнала, что он проявлял интерес к мужчинам и встречался с поваром Неймара. После этого скандала футболист якобы заявил, что геев нужно «убивать и сажать на кол».