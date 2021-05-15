Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП в Смоленской области

Смоленск, 15 мая. Следственное управление УМВД РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело по факту аварии в Сафоновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе начальника полиции по региону.

Травмы в результате столкновения фуры с пассажирским автобусом получили 13 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по первой части статьи 264 УК РФ.

Правоохранители считают, что аварию с микроавтобусом белорусов в Сафоновском районе спровоцировал водитель фуры. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.