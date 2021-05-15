Слова Хабиба Нурмагомедова помогли организовать выставку работ художников в Дагестане

Махачкала, 15 мая. Слова, сказанные чемпионом по смешанным единоборствам Хабибом Нурмагомедовым о своей матери, сподвигли к проведению в Дагестане выставки творческих работ, посвященных женщине. Спецпроект получил название «Дагестанская мадонна».

По словам организатора выставки, заместителя директора Национального музея республики Джамили Дагировой, ее проект призван показать, прежде всего, отношение дагестанцев к своим матерям, слово которых для горцев — закон.

«Это проект о нашей истории, о нашей данности. Окончательно меня сподвигнули к нему слова Хабиба Нурмагомедова, который сказал, что заканчивает карьеру потому, что так хочет его мама. Это очень символично и показательно. Слово мамы, ее пожелание — это непреложный закон для любого, даже самого грозного или нехорошего мужчины. Этот культ матери, мне кажется, нигде так сильно не развит, как у нас в Дагестане», — объяснила журналистам Дагирова.

instagram.com / @pervaya.gallery.d

Выставка «Дагестанская мадонна» проходит в городе Каспийске в «Первой галерее». В экспозицию вошли 40 работ, выполненных 24 местными художниками в различных техниках: живопись, графика, батик, инсталляция. Выставка продлится до середины июня.

instagram.com / @pervaya.gallery.d

В октябре 2020 года Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship в легком весе. После боя он объявил о завершении карьеры и объяснил свое решение обещанием, данным матери.

«Я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, я должен следовать ему до конца», — сказал тогда спортсмен.

Ранее ФАН сообщал, что участники конкурса IT-разработчиков в дагестанском Дербенте создали игру, где пользователям предстоит сражаться с Нурмагомедовым. При этом бой с непобежденным бойцом предполагает ответы на вопросы, поставленные спортсменом.