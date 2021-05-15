Слова Хабиба Нурмагомедова помогли организовать выставку работ художников в Дагестане

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15 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
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Слова Хабиба Нурмагомедова помогли организовать выставку работ художников в Дагестане

Общество
Слова Хабиба Нурмагомедова помогли организовать выставку работ художников в Дагестане
instagram.com  /  @pervaya.gallery.d

Махачкала, 15 мая. Слова, сказанные чемпионом по смешанным единоборствам Хабибом Нурмагомедовым о своей матери, сподвигли к проведению в Дагестане выставки творческих работ, посвященных женщине. Спецпроект получил название «Дагестанская мадонна».

По словам организатора выставки, заместителя директора Национального музея республики Джамили Дагировой, ее проект призван показать, прежде всего, отношение дагестанцев к своим матерям, слово которых для горцев — закон.

«Это проект о нашей истории, о нашей данности. Окончательно меня сподвигнули к нему слова Хабиба Нурмагомедова, который сказал, что заканчивает карьеру потому, что так хочет его мама. Это очень символично и показательно. Слово мамы, ее пожелание — это непреложный закон для любого, даже самого грозного или нехорошего мужчины. Этот культ матери, мне кажется, нигде так сильно не развит, как у нас в Дагестане», — объяснила журналистам Дагирова.

Слова Хабиба Нурмагомедова помогли организовать выставку работ художников в Дагестане
instagram.com  / @pervaya.gallery.d

Выставка «Дагестанская мадонна» проходит в городе Каспийске в «Первой галерее». В экспозицию вошли 40 работ, выполненных 24 местными художниками в различных техниках: живопись, графика, батик, инсталляция. Выставка продлится до середины июня.

Слова Хабиба Нурмагомедова помогли организовать выставку работ художников в Дагестане
instagram.com  / @pervaya.gallery.d

В октябре 2020 года Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship в легком весе. После боя он объявил о завершении карьеры и объяснил свое решение обещанием, данным матери.

«Я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, я должен следовать ему до конца», — сказал тогда спортсмен.

Ранее ФАН сообщал, что участники конкурса IT-разработчиков в дагестанском Дербенте создали игру, где пользователям предстоит сражаться с Нурмагомедовым. При этом бой с непобежденным бойцом предполагает ответы на вопросы, поставленные спортсменом.

россия дагестан хабиб нурмагомедов выставка картин
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