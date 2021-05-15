Населению Мордовии помогут реализовать сельхозпродукцию

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
Все новости
15 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
Все новости

Населению Мордовии помогут реализовать сельхозпродукцию

Общество
Населению Мордовии помогут реализовать сельхозпродукцию
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 15 мая. Мордовия начнет работу над программой развития потребительской кооперации. Проблемы реализации сельскохозяйственной продукции обсуждались на совещании с участием врио главы Мордовии и руководителями компетентных министерств.

Речь шла о необходимости создания системы закупки сельскохозяйственной продукции у населения, переработка и продажа через собственную торговую сеть. Ведь фермеры, получившие государственную поддержку, часто сталкиваются со сложностями в реализации молока и мяса.

Новая программа способна не только решить проблемы отдельных хозяйств, но и обеспечить жителей региона товарами местных производителей, а также дать новый импульс в развитии сельского хозяйства в регионе. Отмечено, что подобная система в отдельных районах Мордовии практикуется.

«В нашем районе есть план на реализацию молока. Поэтому мы тоже участвуем в этом процессе. К примеру, фермер из села Шугурово, у которого 162 головы крупного рогатого скота и 50 дойных коров, отправляет молоко в местное предприятие. Но каждый год производители сталкиваются с проблемой снижения цен. Весной, когда появляется подножный корм, продукция дешевеет. Мы проводили переговоры с комбинатом. Ведь в других регионах почти нигде такого нет. Получается, фермерам летом легче продавать молоко в Чебоксары, чем оставлять в Мордовии», — рассказала ФАН начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Большеберезниковского района Мария Кулагина.

С мясом, по словам собеседницы, дела обстоят намного сложнее. Цены, которые им предлагают предприятия, ниже, чем стоимость, к примеру, в соседней Чувашии. Поэтому главные покупатели — население соседних регионов.

«Если пересмотреть вопрос закупочных цен, то руководителям ферм и личных подсобных хозяйств, было бы интереснее вести свою деятельность, а также можно добиться, чтобы продукция оставалась в республике», — добавила Мария Кулагина.

Ранее ФАН писал о возрождении советских традиций в Мордовии. Местные рыбоводы рассказали о желании вернуть «рыбный день».

россия мордовия сельское хозяйство
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 441839 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 137640 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 118711 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 39096 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 28952 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Общество / Населению Мордовии помогут реализовать сельхозпродукцию
Рейтинг@Mail.ru