Населению Мордовии помогут реализовать сельхозпродукцию

Саранск, 15 мая. Мордовия начнет работу над программой развития потребительской кооперации. Проблемы реализации сельскохозяйственной продукции обсуждались на совещании с участием врио главы Мордовии и руководителями компетентных министерств.

Речь шла о необходимости создания системы закупки сельскохозяйственной продукции у населения, переработка и продажа через собственную торговую сеть. Ведь фермеры, получившие государственную поддержку, часто сталкиваются со сложностями в реализации молока и мяса.

Новая программа способна не только решить проблемы отдельных хозяйств, но и обеспечить жителей региона товарами местных производителей, а также дать новый импульс в развитии сельского хозяйства в регионе. Отмечено, что подобная система в отдельных районах Мордовии практикуется.

«В нашем районе есть план на реализацию молока. Поэтому мы тоже участвуем в этом процессе. К примеру, фермер из села Шугурово, у которого 162 головы крупного рогатого скота и 50 дойных коров, отправляет молоко в местное предприятие. Но каждый год производители сталкиваются с проблемой снижения цен. Весной, когда появляется подножный корм, продукция дешевеет. Мы проводили переговоры с комбинатом. Ведь в других регионах почти нигде такого нет. Получается, фермерам летом легче продавать молоко в Чебоксары, чем оставлять в Мордовии», — рассказала ФАН начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Большеберезниковского района Мария Кулагина.

С мясом, по словам собеседницы, дела обстоят намного сложнее. Цены, которые им предлагают предприятия, ниже, чем стоимость, к примеру, в соседней Чувашии. Поэтому главные покупатели — население соседних регионов.

«Если пересмотреть вопрос закупочных цен, то руководителям ферм и личных подсобных хозяйств, было бы интереснее вести свою деятельность, а также можно добиться, чтобы продукция оставалась в республике», — добавила Мария Кулагина.

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