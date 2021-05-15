Азербайджан вклинился на территорию Армении, Ереван обратился к Путину и ОДКБ

Вокруг конфликта в Нагорном Карабахе произошел новый виток обострения — Азербайджан принялся в одностороннем порядке устанавливать государственную границу с Арменией, не постеснявшись продвинуться вглубь чужой территории. Армянская сторона воздержалась от жесткого военного ответа, но постаралась задействовать все возможные дипломатические меры.

Обострение в Сюнике

Несколько месяцев относительно спокойной обстановки в зоне конфликта сменились очередным обострением.

Большинство экспертов с самого начала прогнозировали, что проблема демаркации и делимитации нового участка государственной границы между Арменией и Азербайджаном будет долгосрочным источником угроз.

Полгода Азербайджан наращивал военную инфраструктуру на территории Нагорного Карабаха, строил военные городки для размещения частей и подразделений, а с наступлением весны принялся всерьез за пограничный вопрос.

Федеральное агентство новостей /

В ночь на 12 мая отряд численностью 150-200 человек, в котором находились военнослужащие Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Азербайджана, продвинулся вглубь территории Армении в районе озера Сев Лич (Черное озеро) и принялся размещать сторожевые посты.

Армянская сторона такого развития ситуации по всей видимости не ожидала и поэтому препятствовать не смогла. Тем не менее последовавшие заявления были несколько противоречивы. Заместитель губернатора Сюника Каро Аванесян опроверг вбросы о боевых столкновениях и уточнил, что граница корректируется в направлении Черного озера при участии представителей Минобороны Армении. Само военное ведомство факт продвижения азербайджанцев тоже признало не сразу.

Черное озеро под контролем азербайджанской стороны, переговоры не дали результатов (видео)

На данный момент в Сюнике продолжаются переговоры с врагом, заявил в беседе с журналистами вице-мэр Гориса Менуа Овсепян. «Вчерашние переговоры…

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Достаточно быстро стороны начали переговоры в трехстороннем формате с участием российских пограничников и миротворцев. При этом Баку в своих претензиях ссылается на советские карты 1974 года, которых в открытом доступе не найти. На множестве других карт граница пролегает по северному краю озера.

На следующий день Министерство обороны Армении сообщило о попытке ВС Азербайджана продвинуться вглубь территории уже в Гегаркуникской и Сисианской областях на востоке и юге республики соответственно.

Данные действия подтвердили, что планы Азербайджана не были спонтанными.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян считает, что ситуация разрешится в пользу Еревана, однако до сих пор Азербайджан в данных вопросах был весьма педантичен и все спорные моменты решал в свою пользу.

К вечеру 14 мая административный представитель села Акнер Горисского муниципалитета Спартак Минасян рассказал, что в одном месте ВС Азербайджана продвинулись вперед метров на 500, в другом — отошли назад метров на 300. В Гегаркуникской области, согласно заявлению Минобороны Армении, 14 мая азербайджанцы даже часть своих сил отвели.

Таким образом, впереди еще долгий процесс, который будет сопровождаться информационными провокациями и резкими заявлениями сторон.

Реакция Пашиняна и спокойствие Баку

По факту произошедшего и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян провел два совещания Совбеза, где было принято решение апеллировать к России и развивать дипломатическую активность.

12 мая телефонные переговоры между собой провели министры иностранных дел и обороны РФ и Армении. Поздно вечером 13 мая Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, а 14-го направил письмо российскому лидеру с просьбой о военной помощи.

Также Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). И.о. премьера поручил и.о. министра иностранных дел Аре Айвазяну, и.о. министра обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю СБ Армену Григоряну предпринять меры для начала консультаций, предусмотренных договором с тем, чтобы скоординировать позицию стран-членов ОДКБ и устранить возникшую угрозу.

president.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

МИД Азербайджана выразил удивление «провокационными заявлениями» Еревана и заявил, что Баку ведет с Арменией переговоры по нормализации на границе. Азербайджанская сторона утверждает, что мероприятия по усилению системы охраны границы, осуществляемые в рамках территориальной целостности страны, проводятся на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном.

Технический процесс по размежеванию границы, который сейчас ведется, внешнеполитическое ведомство назвало негласным.

Также азербайджанский МИД подтвердил, что начало развертывания постов связано с улучшением погодных условий в районах, имеющих сложную горную структуру рельефа и климатические условия.

Международная реакция

В ОДКБ не сразу подтвердили получение армянского запроса о помощи в урегулировании кризисной ситуации. Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов сообщил, что Ереван ознакомил секретариат ОДКБ с обращением, направленным на имя председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ — президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Генсек организации Станислав Зась обсудил по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с и.о. министра иностранных дел Армении Айвазяном и министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Свою оценку ситуации ОДКБ представит в трехдневный срок.

Вторжение Азербайджана в армянский Сюник 13 мая Ара Айвазян обсудил с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером. Позднее Госдеп США призвал Баку отвести войска.

Евросоюз выступил с нейтральным заявлением. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал технические контакты между сторонами и призвал обе стороны к сдержанности.

Неудивительно, что однозначно проармянскую позицию заняла Франция, в очередной раз поставив под сомнение нейтральный статус посредника Минской группы ОБСЕ.

president.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

При этом из Парижа ранее уже звучали неофициальные мысли о направлении миротворческого контингента в Сюник.

13 мая Никол Пашинян провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном. Президент Франции заявил, что Азербайджан должен немедленно вывести войска с суверенной территории Армении.

«Франция надеется, что урегулированию ситуации в регионе может способствовать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций», — отметил Макрон.

Ротация российских миротворцев

В условиях непростой обстановки на границе Армении и Азербайджана в российском миротворческом контингенте начата плановая замена личного состава, который на высоком уровне отработал свои полгода в командировке.

К сожалению, нашлись лица, пытавшиеся поспекулировать на теме смены командующего контингентом. Информационный вброс о том, что генерал-лейтенанта Рустама Мурадова снимают за ошибки в руководстве, был настолько нелеп, что широкого распространения не получил. Заменит его коллега из Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев, тоже заместитель командующего войсками округа.

Несмотря на то, что у генерала Мурадова уже наработаны плотные связи как с армянским, так и азербайджанским высшим военным и политическим руководством, потери качества управления произойти не должно.

Федеральное агентство новостей /

Лавров приехал в Баку

В преддверии обострения в Сюнике министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Азербайджан. Сомнительно, что в этот момент было согласовано продвижение азербайджанских войск. Тем не менее по итогам встречи Ильхам Алиев говорил о подвижках по «Зангезурскому коридору».

После переговоров Лаврова с азербайджанским коллегой был сделан ряд примечательных заявлений.

Баку ждет согласия Еревана на предложенные маршруты по разблокировке коммуникаций и, по словам российского министра, «в ближайшем будущем мы увидим результаты работ».

president.az / Пресс-служба президента Азербайджана

Также Лавров заявил о готовности армянской стороны передать Баку карту минных полей, но при этом подчеркнул, что этот вопрос и вопрос возвращения армянских военнопленных должны быть решены в ускоренном порядке.

Это больше похоже на условия торга: Ереван предложил карту минных полей взамен на военнопленных, Баку же считает, что армяне должны сначала согласиться на предложенные транспортные коридоры, а затем только получить пленных. Ситуация на государственной границе этот расклад явно изменит.

Баку проведет новое военное учение

На следующей неделе к трениям на границе добавится еще один фактор нестабильности — ВС Азербайджана с 16 мая приступают к проведению второго в году оперативно-тактического учения национальных вооруженных сил.

Масштаб внушительный. Предполагается задействовать до 15 тысяч личного состава, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 военных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

Однако больший интерес вызывает тематика. В ходе маневров, которые продлятся до 20 мая, войска выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению операций по нейтрализации террористов, а также отработают вопросы приведения в боевую готовность и перегруппировки войск.

Таким образом, хоть учение и плановое, оно даст Баку лишнюю возможность продемонстрировать военную силу и напомнить, кто победил в недавней войне.

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