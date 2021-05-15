Врач Надежда Логина рассказала о методах лечения пыльцевой аллергии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
Все новости
15 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
Все новости

Врач Надежда Логина рассказала о методах лечения пыльцевой аллергии

Общество
Врач Надежда Логина рассказала о методах лечения пыльцевой аллергии
Global Look Press  /  kati / imageBROKER.com

Наступление долгожданного тепла и ежегодного расцвета природы радует далеко не всех. Для многих, кто страдает поллинозом (пыльцевой аллергией), сезон готовит очередной виток раздражения и плохого самочувствия. А самое поразительное — симптомы сезонной аллергии могут проявиться даже у тех, кто ранее недугом не страдал.

Но есть и хорошие новости: аллергические заболевания абсолютно излечимы. О том, как с ними борются сегодня, корреспонденту ФАН рассказала врач-аллерголог, автор книги «Загадки иммунитета» Надежда Логина.

Так, одно из направлений лечения представляет собой аллерген-специфическую иммунотерапию, в ходе которой пациента вакцинируют небольшими дозами пыльцы. Обычно процедура проходит амбулаторно, но занимает достаточно продолжительное время — весь осенне-зимний период.

«Современные медицинские технологии, в частности, метод аутолимфоцитотерапии, позволяют не только сократить сроки лечения поллиноза, но и поработать с другими симптомами пациентов. Речь о тех, у кого аллергия на цветение сочетается с непереносимостью продуктов — перекрестной пищевой аллергией, которая проявляется уже круглый год и весьма осложняет жизнь людей», — рассказывает специалист.

Врач Надежда Логина рассказала о методах лечения пыльцевой аллергии
freepik.com  / Designed by Freepik

Метод аутолимфоцитотерапии, запатентованный еще в 1992 году, поистине универсален и эффективен. Помимо вышесказанного, он способен помочь и тем больным, кто страдает так называемой поливалентной аллергией, то есть реагирует на все виды пыльцы. Таким людям не позавидуешь: обострение аллергических реакций у них может начаться ранней весной, а закончиться в конце сентября. Но, к счастью, для тяжелых случаев существуют методы лечения, избавляющие пациента от необходимости полгода принимать антигистаминные препараты.

«Самое главное, что у 10% больных сезонной аллергией через какое-то время возникает перекрестная пищевая, которая проявляется круглый год и может в дальнейшем осложниться развитием анафилактического шока на некоторые продукты. Поэтому аллергию надо лечить. Дефект нарушения иммунитета, который привел к развитию аллергического процесса, сам по себе редко проходит», — заключает доктор Надежда Логина.

В нынешних реалиях аллергикам приходится еще тяжелее из-за коронавируса, который ударяет сразу по всему организму. О том, что COVID-19 может даже спровоцировать начало аллергии, ранее рассказывал терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

здоровье аллергия советы врача сезонные болезни
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 441839 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 137640 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 118711 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 39096 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 28952 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Общество / Врач Надежда Логина рассказала о методах лечения пыльцевой аллергии
Рейтинг@Mail.ru