Врач Надежда Логина рассказала о методах лечения пыльцевой аллергии

Наступление долгожданного тепла и ежегодного расцвета природы радует далеко не всех. Для многих, кто страдает поллинозом (пыльцевой аллергией), сезон готовит очередной виток раздражения и плохого самочувствия. А самое поразительное — симптомы сезонной аллергии могут проявиться даже у тех, кто ранее недугом не страдал.

Но есть и хорошие новости: аллергические заболевания абсолютно излечимы. О том, как с ними борются сегодня, корреспонденту ФАН рассказала врач-аллерголог, автор книги «Загадки иммунитета» Надежда Логина.

Так, одно из направлений лечения представляет собой аллерген-специфическую иммунотерапию, в ходе которой пациента вакцинируют небольшими дозами пыльцы. Обычно процедура проходит амбулаторно, но занимает достаточно продолжительное время — весь осенне-зимний период.

«Современные медицинские технологии, в частности, метод аутолимфоцитотерапии, позволяют не только сократить сроки лечения поллиноза, но и поработать с другими симптомами пациентов. Речь о тех, у кого аллергия на цветение сочетается с непереносимостью продуктов — перекрестной пищевой аллергией, которая проявляется уже круглый год и весьма осложняет жизнь людей», — рассказывает специалист.

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Метод аутолимфоцитотерапии, запатентованный еще в 1992 году, поистине универсален и эффективен. Помимо вышесказанного, он способен помочь и тем больным, кто страдает так называемой поливалентной аллергией, то есть реагирует на все виды пыльцы. Таким людям не позавидуешь: обострение аллергических реакций у них может начаться ранней весной, а закончиться в конце сентября. Но, к счастью, для тяжелых случаев существуют методы лечения, избавляющие пациента от необходимости полгода принимать антигистаминные препараты.

«Самое главное, что у 10% больных сезонной аллергией через какое-то время возникает перекрестная пищевая, которая проявляется круглый год и может в дальнейшем осложниться развитием анафилактического шока на некоторые продукты. Поэтому аллергию надо лечить. Дефект нарушения иммунитета, который привел к развитию аллергического процесса, сам по себе редко проходит», — заключает доктор Надежда Логина.

В нынешних реалиях аллергикам приходится еще тяжелее из-за коронавируса, который ударяет сразу по всему организму. О том, что COVID-19 может даже спровоцировать начало аллергии, ранее рассказывал терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.