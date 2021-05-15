Курорты утопают в пробках: в Ялте предложили запретить въезд иногородним авто

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15 мая 12:37
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новостей
12:35
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
Все новости

Курорты утопают в пробках: в Ялте предложили запретить въезд иногородним авто

Общество
Курорты утопают в пробках: в Ялте предложили запретить въезд иногородним авто
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Сочи обсуждают возможность ограничения въезда иногородним машинам с 1 июня по 1 сентября из-за большого наплыва туристов, из-за чего он постоянно стоит в автомобильных пробках. Эта тема актуальна и для Крыма, в особенности для Ялты, куда едет на своих машинах больше всего гостей во время курортного сезона.

Парковочных мест в городе, к сожалению, мало, поэтому уже сегодня, когда курортный сезон еще не начался по полной, людям приходится оставлять свои авто под запрещающими знаками, что мешает дорожному и пешеходному движению. Жители Ялты, как и Сочи, на самом деле давно страдают от этой проблемы, но сейчас она как никогда актуальна, поскольку из-за перекрытия границ большинством стран в связи с коронавирусом многие поехали на отечественные курорты.

Люди переживают, что если не принять экстренные меры, то летом, когда больше всего людей, и Крым, и Сочи будут стоять в многочасовых пробках. Поэтому некоторые крымчане поддержали идею, которую обсуждают в соседнем городе-курорте.

Курорты утопают в пробках: в Ялте тоже предложили запретить въезд иногородним авто
Pr Scr vk.com  / in_yalta

От экспертов ранее уже звучали идеи, что необходимо разрешить движение в городах в одни дни автомобилям с четными номерами, в другие дни — с нечетными. Таким образом, скорее всего, действительно можно было бы решить проблему, но наверняка не все будут довольны подобными нововведениями.

«Ограничить въезд иногородним автомобилям даже в одну Ялту, я не говорю уже про другие загруженные города, ни у кого не получится, поскольку слишком много проблем возникнет с тем, кого пускать, а кого — нет. Ведь кто-то может ехать по работе, ему, например, выгрузить товар надо, кто-то здесь живет, но номера на авто другого региона. Пропуска не оформишь, единственный выход хоть как-то попробовать решить ситуацию, как мне кажется, — это движение автомобилей с четными и нечетными номерами в разные дни, такси, автобусы и грузовые авто могут передвигаться в любое время», — заявил ФАН Дмитрий Орлов, местный житель.

Он добавил, что для такого нововведения нужен качественный общественный транспорт, чтобы на нем было комфортно передвигаться. Однако собеседник ФАН отмечает, что летом в Ялте большинство маршруток и автобусов вынуждены ездить битком, что не доставляет удовольствия от поездки никому, особенно когда стоит жара и нужно ехать в медицинской маске.

Также на скорость движения по городу влияют и неправильно припаркованные автомобили, через которые приходится часто протискиваться общественному транспорту и другим участникам движения. Даже запрещающие знаки не действуют на автомобилистов, а эвакуаторы на сегодняшний день в Ялте редкость.

Курорты утопают в пробках: в Ялте тоже предложили запретить въезд иногородним авто
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Дмитрий Орлов заявил, что в городе очень узкие улочки, которые не были рассчитаны на такое большое количество автомобилей. В связи с этим мест для парковок мало, всем не хватает, что и вынуждает водителей поступать подобным образом. Однако очевидно, что долго так продолжаться не может и необходимо решать это проблему, причем комплексно.

ФАН направил официальный запрос в администрацию Ялты, в отдел по вопросам промышленности, транспорта и связи, чтобы выяснить, как город в будущем планирует избавляться от пробок и нехватки парковочных мест и какие меры уже приняты, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Ответ будет опубликован сразу, как только он придет.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что россиянам назвали регионы для бюджетного отдыха в мае и июне 2021 года.

сочи крым ялта
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