Курорты утопают в пробках: в Ялте предложили запретить въезд иногородним авто

В Сочи обсуждают возможность ограничения въезда иногородним машинам с 1 июня по 1 сентября из-за большого наплыва туристов, из-за чего он постоянно стоит в автомобильных пробках. Эта тема актуальна и для Крыма, в особенности для Ялты, куда едет на своих машинах больше всего гостей во время курортного сезона.

Парковочных мест в городе, к сожалению, мало, поэтому уже сегодня, когда курортный сезон еще не начался по полной, людям приходится оставлять свои авто под запрещающими знаками, что мешает дорожному и пешеходному движению. Жители Ялты, как и Сочи, на самом деле давно страдают от этой проблемы, но сейчас она как никогда актуальна, поскольку из-за перекрытия границ большинством стран в связи с коронавирусом многие поехали на отечественные курорты.

Люди переживают, что если не принять экстренные меры, то летом, когда больше всего людей, и Крым, и Сочи будут стоять в многочасовых пробках. Поэтому некоторые крымчане поддержали идею, которую обсуждают в соседнем городе-курорте.

Pr Scr vk.com / in_yalta

От экспертов ранее уже звучали идеи, что необходимо разрешить движение в городах в одни дни автомобилям с четными номерами, в другие дни — с нечетными. Таким образом, скорее всего, действительно можно было бы решить проблему, но наверняка не все будут довольны подобными нововведениями.

«Ограничить въезд иногородним автомобилям даже в одну Ялту, я не говорю уже про другие загруженные города, ни у кого не получится, поскольку слишком много проблем возникнет с тем, кого пускать, а кого — нет. Ведь кто-то может ехать по работе, ему, например, выгрузить товар надо, кто-то здесь живет, но номера на авто другого региона. Пропуска не оформишь, единственный выход хоть как-то попробовать решить ситуацию, как мне кажется, — это движение автомобилей с четными и нечетными номерами в разные дни, такси, автобусы и грузовые авто могут передвигаться в любое время», — заявил ФАН Дмитрий Орлов, местный житель.

Он добавил, что для такого нововведения нужен качественный общественный транспорт, чтобы на нем было комфортно передвигаться. Однако собеседник ФАН отмечает, что летом в Ялте большинство маршруток и автобусов вынуждены ездить битком, что не доставляет удовольствия от поездки никому, особенно когда стоит жара и нужно ехать в медицинской маске.

Также на скорость движения по городу влияют и неправильно припаркованные автомобили, через которые приходится часто протискиваться общественному транспорту и другим участникам движения. Даже запрещающие знаки не действуют на автомобилистов, а эвакуаторы на сегодняшний день в Ялте редкость.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Дмитрий Орлов заявил, что в городе очень узкие улочки, которые не были рассчитаны на такое большое количество автомобилей. В связи с этим мест для парковок мало, всем не хватает, что и вынуждает водителей поступать подобным образом. Однако очевидно, что долго так продолжаться не может и необходимо решать это проблему, причем комплексно.

ФАН направил официальный запрос в администрацию Ялты, в отдел по вопросам промышленности, транспорта и связи, чтобы выяснить, как город в будущем планирует избавляться от пробок и нехватки парковочных мест и какие меры уже приняты, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Ответ будет опубликован сразу, как только он придет.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что россиянам назвали регионы для бюджетного отдыха в мае и июне 2021 года.