«Этот день в истории». Что произошло 15 мая, праздники, факты, люди

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15 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
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«Этот день в истории». Что произошло 15 мая, праздники, факты, люди

Видео
«Этот день в истории». Что произошло 15 мая, праздники, факты, люди

Программа «Этот день в истории» позволяет оглянуться в прошлое и рассмотреть самые значимые события, произошедшие в одну дату.

Семья, пожалуй, главное, что есть в жизни человека. Однако отмечать праздник в честь «ячеек общества» стали лишь в 1993 году. Резолюцию об учреждении Международного дня семей приняли в рамках Генассамблеи ООН.

Испокон веков люди смотрят в небо и пытаются разгадать загадки Вселенной. Одну из таких более 400 лет назад описал Иоганн Кеплер. Ученый открыл три закона движения планет Солнечной системы.

Именно 15 мая начала действовать первая линия Московского метрополитена. Ее общая протяженность составила 11,2 км. На данный момент столичная подземка «разрослась» до 15 направлений.

Ровно 33 года назад территорию Афганистана стали покидать советские войска. Военные действия в государстве длились порядка десяти лет. В них приняли участие более 500 тысяч граждан СССР.

Другие исторические события, произошедшие 15 мая, вы можете узнать в новом выпуске программы «Этот день в истории».

булгаков день семьи этотденьвистории 15 мая
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Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 15 мая, праздники, факты, люди
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