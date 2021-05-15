«Этот день в истории». Что произошло 15 мая, праздники, факты, люди

Программа «Этот день в истории» позволяет оглянуться в прошлое и рассмотреть самые значимые события, произошедшие в одну дату.

Семья, пожалуй, главное, что есть в жизни человека. Однако отмечать праздник в честь «ячеек общества» стали лишь в 1993 году. Резолюцию об учреждении Международного дня семей приняли в рамках Генассамблеи ООН.

Испокон веков люди смотрят в небо и пытаются разгадать загадки Вселенной. Одну из таких более 400 лет назад описал Иоганн Кеплер. Ученый открыл три закона движения планет Солнечной системы.

Именно 15 мая начала действовать первая линия Московского метрополитена. Ее общая протяженность составила 11,2 км. На данный момент столичная подземка «разрослась» до 15 направлений.

Ровно 33 года назад территорию Афганистана стали покидать советские войска. Военные действия в государстве длились порядка десяти лет. В них приняли участие более 500 тысяч граждан СССР.

Другие исторические события, произошедшие 15 мая, вы можете узнать в новом выпуске программы «Этот день в истории».