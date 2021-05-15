«Куда делась майская кибератака?»: хакер объяснил затишье мошенников

В начале апреля в Сети появилась информация о том, что в майские праздники счета россиян будут атакованы интернет-мошенниками. Однако из ряда вон выходящего числа посягательств на сбережения граждан зарегистрировано не было. Куда делась майская кибератака? Хакер, программист Сергей Вакулин в комментарии ФАН объяснил затишье мошенников.

По мнению компьютерного эксперта, большой резонанс в СМИ на эту тему дал возможность сотовым операторам и провайдерам подготовиться к атаке и улучшить свои системы безопасности.

«Множество российских СМИ проанонсировали информацию массовыми публикациями. Для хакеров сейчас будет проблематично пытаться что-либо предпринять. Программисты, специалисты по информационной и компьютерной безопасности, криптографы уже занялись обеспечением безопасности веб-сайтов в своих системах и приложениях», — полагает Вакулин.

Сам же хакер совсем недавно обнаружил серьезную брешь в безопасности одного из государственных сайтов. По его словам, будь у мошенников недобрые намерения, то они легко могли бы получить доступ к данным веб-ресурса.

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На сегодняшний день тема интернет-мошенничества крайне актуальна. Теперь даже изготовители гаджетов стараются максимально обезопасить своего пользователя.

«Уже на этапе производства они уделяют огромное внимание безопасности программного обеспечения, создавая усовершенствованные обновления», — говорит специалист.

По его словам, самыми популярными из уязвимостей веб-сайтов были и остаются до сих пор проникновения в базы данных, проверка открытости директорий. И, к сожалению, от атаки интернет-мошенников не застрахован никто: ни частник, ни госструктура.

Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили проблемы международной кибербезопасности. В Сети появилась информация о том, что оператор американских трубопроводов Colonial Pipeline выплатил взломавшей его системы группировке хакеров DarkSide около 5 млн долларов в качестве выкупа. Но представители самой компании заявили, что не собирались платить вымогателям. После этого президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину создать международную систему кибербезопасности.