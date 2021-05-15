«Куда делась майская кибератака?»: хакер объяснил затишье мошенников

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15 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
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«Куда делась майская кибератака?»: хакер объяснил затишье мошенников

Общество
«Куда делась майская кибератака?»: хакер объяснил затишье мошенников
ПолитЭксперт  / 

В начале апреля в Сети появилась информация о том, что в майские праздники счета россиян будут атакованы интернет-мошенниками. Однако из ряда вон выходящего числа посягательств на сбережения граждан зарегистрировано не было. Куда делась майская кибератака? Хакер, программист Сергей Вакулин в комментарии ФАН объяснил затишье мошенников.

По мнению компьютерного эксперта, большой резонанс в СМИ на эту тему дал возможность сотовым операторам и провайдерам подготовиться к атаке и улучшить свои системы безопасности.

«Множество российских СМИ проанонсировали информацию массовыми публикациями. Для хакеров сейчас будет проблематично пытаться что-либо предпринять. Программисты, специалисты по информационной и компьютерной безопасности, криптографы уже занялись обеспечением безопасности веб-сайтов в своих системах и приложениях», — полагает Вакулин.

Сам же хакер совсем недавно обнаружил серьезную брешь в безопасности одного из государственных сайтов. По его словам, будь у мошенников недобрые намерения, то они легко могли бы получить доступ к данным веб-ресурса.

«Куда делась майская кибератака?»: хакер объяснил затишье мошенников
pxhere.com  / 

На сегодняшний день тема интернет-мошенничества крайне актуальна. Теперь даже изготовители гаджетов стараются максимально обезопасить своего пользователя.

«Уже на этапе производства они уделяют огромное внимание безопасности программного обеспечения, создавая усовершенствованные обновления», — говорит специалист.

По его словам, самыми популярными из уязвимостей веб-сайтов были и остаются до сих пор проникновения в базы данных, проверка открытости директорий. И, к сожалению, от атаки интернет-мошенников не застрахован никто: ни частник, ни госструктура.

Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили проблемы международной кибербезопасности. В Сети появилась информация о том, что оператор американских трубопроводов Colonial Pipeline выплатил взломавшей его системы группировке хакеров DarkSide около 5 млн долларов в качестве выкупа. Но представители самой компании заявили, что не собирались платить вымогателям. После этого президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину создать международную систему кибербезопасности.

хакеры мошенничество кибератаки интернет-мошенничество вакулин
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