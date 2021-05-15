Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию

Сочи, 15 мая. Правоохранители поймали двух участников перестрелки в курортном городе и доставили их в отделение для выяснения обстоятельств инцидента.

Информацию о задержании правонарушителей подтвердили ФАН в пресс-службе УВД Сочи. По данным правоохранителей, в настоящее время в отделении находятся двое участников перестрелки. Поиски четверых мужчин, также замеченных в инциденте, продолжаются. Причиной вооруженного конфликта могла стать дележка собственности. Сейчас соответствующая информация проверяется.

Вооруженные мужчины выбрали местом для выяснения отношений детскую площадку на Бакинской улице, сообщал ФАН. Некоторые из них, по словам очевидцев, вели стрельбу из автоматов.