Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети

Смоленск, 15 мая. Кадры с места страшного ДТП с автобусом и фурой в Смоленской области появились в распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН).

Сотрудники правоохранительных органов считают, что виновником аварии стал водитель грузовика. По предварительным данным, он не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с микроавтобусом, в котором находились 20 граждан Белоруссии, сообщал источник ФАН.

Серьезные травмы получили 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще одного врачи оценивают как крайне тяжелое. Все пострадавшие — граждане Белоруссии.

Инцидент произошел на трассе М-1 «Беларусь» в Сафоновском районе Смоленской области. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, выясняются все обстоятельства ДТП.