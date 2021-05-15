Убийства, рэкет и тонны кокаина: беглый мафиози разоблачает «теневое правительство» Турции

Известный турецкий мафиози Седат Пекер опубликовал на своем YouTube-канале серию видео, разоблачающих министра внутренних дел республики Сулеймана Сойлу, бывшего главу МВД страны Мехмета Агара и его сына, депутата правящей партии Толгу Агара. Среди обвинений значатся причастность к наркотрафику, убийства и изнасилования, принуждение к суициду начальника полиции и многое другое. И это только начало, ведь из 12 обещанных роликов пока обнародованы лишь четыре.

Кто такой Седат Пекер, почему он решил раскрыть грехи турецкого истеблишмента и как на это реагируют сами герои разоблачений — разбиралась международная редакция ФАН.

Криминальный лидер

Седат Пекер, ныне известный как ярый сторонник пантюркизма и влиятельный турецкий предприниматель, впервые попал в поле зрения силовых структур в 1997 году: будучи начинающим бизнесменом, он со своей бандой заинтересовал правоохранителей в связи с убийством контрабандиста Абдуллы Топчу. Это стало первым криминальным инцидентом при участии Пекера, который, впрочем, был оправдан. При этом двое бойцов из контролируемой им преступной группировки были осуждены на пожизненный срок.

/ Федеральное агентство новостей

В следующий раз турецкие следственные органы заинтересовались им уже через год. К тому моменту Пекер успел бежать в Румынию — на родине его разыскивали за рэкет, принуждение и подстрекательство к убийству. Если верить открытым источникам, тогда же предприниматель был впервые замечен в связях с политиками: известно, что его посещали некий министр и член парламента от партии «Отечество» и гарантировали, что в обмен на неизвестную услугу он будет заключен в тюрьму только на короткий период времени.

В итоге в августе 1998 года Пекер пошел на соглашение и добровольно сдался турецким властям — он признал себя виновным во вменяемых ему преступлениях, а также в создании преступной организации. Обвинители требовали по меньшей мере семь с половиной лет тюремного заключения, но Пекер был приговорен только к восьми месяцам и 29 дням. На свободу он вышел уже в мае 1999-го.

Sedat Peker'in yayınladığı itiraf videolarını milyonlarca insan izliyor, ama paralı trollerin altına daha yorum attığını görmedim.



Ne oldu bu İsrail'i fetheden, emperyalistleri kılıçtan geçiren, tüm İslam aleminin umudu paralı trollere.. hayırdır... yemiyor mu? pic.twitter.com/VLCM6ecfJo — Cengiz Göçer (@_CengizGocer) May 13, 2021

Этим тюремная «карьера» Пекера не ограничилась — он вновь оказался за решеткой в 2005 году и через два года был обвинен в грабеже, фальсификации документов и руководстве преступной организацией, а затем в 2013-м ему добавили срок за предполагаемое членство в организации «Эргенекон» — подпольной ячейки, целью которой было свержение действующей власти путем переворота. Несмотря на то, что в обоих случаях он был осужден на достаточно длительные сроки, Пекеру удалось выйти на свободу уже в марте 2014 года.

Notorious criminal threatens academics calling for peace in #Turkey’s southeast https://t.co/DDjh4pPU2s pic.twitter.com/RRZq8f5Xiv — Hürriyet Daily News (@HDNER) January 13, 2016

В следующие годы бизнесмен занимался укреплением собственной преступной сети в Стамбуле. Некоторые политики — к примеру, Барыш Атай из «Рабочей партии Турции» (TİP) — обвиняли Пекера в использовании банд для нападений на диссидентов. Сам Атай был серьезно избит на оживленной улице Стамбула после того, как вступил в словесную перепалку с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу.

Barış Atay'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: Sedat Peker'e koruma polisi verilmesini neden onayladın?https://t.co/87sFRGUnMp pic.twitter.com/8dv1mYTqNz — Halk TV (@halktvcomtr) May 9, 2021

С 2019 года Пекер жил в балканских странах, где регулярно встречался с боснийскими политическими лидерами. Он утверждал, что ему пришлось покинуть Турцию из-за личной неприязни с зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и бывшим министром финансов и казначейства Бератом Албайраком.

После ареста в начале 2021 года в Северной Македонии с поддельным удостоверением личности и паспортом он был депортирован в Косово, где у Пекера был вид на жительство для бизнеса. В настоящее время считается, что он живет в Дубае.

В начале апреля против членов организованной преступной группировки (ОПГ) Пекера развернулась крупная спецоперация в 5 провинциях страны, в ходе которой были задержаны более 60 человек, а в доме самого мафиози в Стамбуле прошли обыски. Однако, как стало известно, сам предприниматель уже находился за границей. В своих видео он заявил, что больше не вернется в Турцию.

Агар — старший и младший

Спустя несколько месяцев после задержаний своих людей Пекер, объявленный в розыск после внесения в «красный бюллетень», заявил о том, что будет снимать видео с разоблачением турецкого руководства и схем «глубинного государства».

Son Dakika! Sedat Peker ve adamlarına operasyon https://t.co/CaHRgfGWPY — Tele1 TV (@tele1comtr) April 9, 2021

Так, в одном из своих видео он заявил о том, что экс-глава МВД Мехмет Агар, занимавший пост в течение нескольких месяцев в 1996 году, и его сын Толга Агар, в настоящее время являющийся депутатом парламента от правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), были напрямую причастны к смерти 21-летней казахстанской журналистки Елданы Кахарман.

Девушка скончалась 29 марта 2019 года. Елдану обнаружили мертвой в ее доме в городе Элязыг друзья, которые на протяжении длительного времени не могли до нее дозвониться. Она училась в Университете Фырат, вела свой канал на YouTube о жизни в Турции и работала на частном телеканале Kanal23. Тело Кахарман было найдено на следующий день после того, как девушка побывала в доме Толги Агара — там она должна была брать у политика интервью. Смерть гражданки Казахстана списали на суицид.

Sedat Peker’den Yeldana Kaharman iddiası: Mehmet Ağar helikopter ile aldırıyor, kız ertesi gün ölü bulunuyor https://t.co/2MnTjdAdr1 pic.twitter.com/W4T9TRTYWZ — Şarkul Avsat Türkçe (@aawsat_turkce) May 6, 2021

Дело было «замято» местной прокуратурой спустя полгода. При этом новость о причастности депутата к гибели студентки разлетелась по местным форумам и оппозиционным газетам, однако многие обсуждения и статьи, связанные с подозрительной смертью, были заблокированы. По последним данным, блокировки «неугодных» новостей продолжаются и по сей день.

Находящийся под следствием по обвинению в организации преступной группы Седат Пекер заявил в одном из своих видео, что Толга Агар изнасиловал казахстанку за день до ее смерти.

«У Толги Агара есть девушка — гражданка Киргизии или Казахстана. Она идет в жандармерию и говорит: «Толга Агар изнасиловал меня». Она жалуется. Затем бывший министр внутренних дел Мехмет Агар прилетает на вертолете и забирает своего сына. На следующий день девушку обнаруживают мертвой. Вот такая странная смерть. Все знают об этом, но никто не говорит», — заявил криминальный авторитет.

«Если хоть что-то из того, что я говорю, ложь, я отрежу себе палец. Я обещаю вам», — добавил Пекер.

Сам Толга Агар резко отверг обвинения в причастности к смерти казахстанки, заявив, что судебными органами проводилось расследование смерти девушки, а дело было окончательно закрыто.

«Седат Пекер — член преступной организации, который, судя по всему, долгое время проживает за рубежом. Я категорически отвергаю клевету в мой адрес со стороны этого человека. Я начну судебные разбирательства, чтобы раскрыть, для каких темных целей он совершил покушение на мою честь и репутацию. Я вообще не знаю эту журналистку», — выступил в свою защиту обвиненный депутат.

Yeldana Kaharman dosyası, Sedat Peker'in iddiaları sonrası yeniden gündeme geldi.



????️"Yeldana Kaharman, Tolga Ağar'ın cinsel saldırısına uğradığı, şikayetinin ardından ölü bulundu"



????Sedat Peker’in iddialarına AKP'li vekil Tolga Ağar’dan yanıthttps://t.co/rR5mGovrxL — Sözcü (@gazetesozcu) May 7, 2021

С опровержением слов мафиози также выступила жандармерия. Согласно официальному заявлению, Кахарман никогда не обращалась в полицию, а заявления о том, что ее куда-то забрал вертолет (предположительно семьи Агара) — выдумка. Примечательно, что ранее Толга Агар называл главнокомандующего войсками жандармерии Арифа Четина «другом семьи».

#IDEF2019 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı değerli büyüğüm, aile dostumuz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sn Arif Çetin Paşa’yla gezdik. @jandarma pic.twitter.com/zDksXHgINJ — Tolga Ağar (@zulfutolgagar) May 2, 2019

Генпрокуратура Элязыга заявила, что в результате расследования, в ходе которого были произведены осмотр места происшествия, вскрытие трупа и выслушаны свидетели, было установлено, что смерть наступила вследствие суицида. В сообщении также отмечалось, что никто не принуждал девушку и не помогал ей совершить самоубийство, поэтому в связи с отсутствием состава преступления судебное расследование было прекращено 16 октября 2019 года.

При этом турецкий журналист Барансель Агджа в своем Twitter-аккаунте опубликовал заключение судмедэкспертизы. По его словам, в документе есть множество несостыковок, а на основании имеющихся данных можно предположить, что самоубийство журналистки было инсценировано после того, как ее убили. Кроме того, на своей странице в соцсети Агджа обнародовал список планов студентки на 10 лет вперед. Кахарман планировала закончить бакалавриат в Турции и поступить в магистратуру в итальянский вуз. Все это также косвенно указывает на то, что причин для самоубийства у нее не было. В отношении журналиста было начато расследование.

YELDANA'YA AİT OTOPSİ SONUÇLARI

Sevgili arkadaşlar, Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüne dair 2 yıldır bulunamayan otopsi raporuna ve toksikoloji sonucuna ulaştım. Tahmin ettiğimin çok ötesinde çelişkiler var. Gelin hep birlikte bu çelişkilere yakından bakalım. #YeldanayaNeOldu pic.twitter.com/mcsmAMGJUi — Baransel Ağca???????? (@brnslagca) May 9, 2021

Несмотря на разные предположения, дело остается закрытым, а власти всячески пытаются воспрепятствовать разжиганию интереса к разбирательству причин смерти казахстанки. При этом жители Турции все же хотели бы знать, совершила ли девушка суицид, была ли она вынуждена покончить с собой из-за изнасилования либо же от нее просто хотели избавиться.

Власть в тени

Что касается Мехмета Агара, то его мафиози и вовсе назвал «главой глубинного государства». Пекер выдвинул целый ряд обвинений в его адрес. Так, криминальный авторитет заявил, что именно бывший министр внутренних дел познакомил азербайджанского олигарха Мубариза Мансимова с проживающим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в организации попытки военного переворота в 2016 году. Движение Гюлена (FETÖ) признано террористической организацией в стране.

В итоге Мансимов был арестован турецкими властями в прошлом году за связи с FETÖ. Однако в марте 2021 года его приговорили к пяти годам условно, выпустив под домашний арест и подписку о невыезде. Олигарх, владевший холдингом Palmalı, ранее входил в список 500 самых богатых людей мира по версии Forbes.

Пекер считает, что Агар «заманил в ловушку» Мансимова, связав с Гюленом, для того чтобы с помощью угроз завладеть роскошным имуществом в Бодруме — в частности, пристанью Ялыкавак. Как отметил криминальный лидер, это единственный порт в республике, где могут швартоваться яхты длиной 40-50 метров, а также куда можно ввозить тонны кокаина из Латинской Америки. В итоге, по словам мафиози, сейчас Мехмет Агар является владельцем порта, который ранее азербайджанский бизнесмен продал всего за 29 миллионов долларов, хотя истинная стоимость этого объекта — один миллиард.

В свое оправдание Агар-старший заявил, что является не владельцем, а лишь одним из менеджеров порта. Он также полностью отверг предположения о том, что ему удалось «отжать» имущество Мансимова путем угроз.

«Если я заполучил его имущество путем угроз, этот человек должен был подать иск. Если были угрозы, принуждения, почему дело не было открыто? Я здесь как профессиональный менеджер по просьбе других людей. Моя позиция здесь очевидна и подтверждена во всех государственных записях», — сказал Агар старший.

Mehmet Ağar'dan 'Yalıkavak Marina' açıklaması: Biz buradan uzaklaştırılırsak, buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandırhttps://t.co/32wSV2ockO — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 12, 2021

Среди прочих обвинений Пекера в адрес Агара — причастность последнего к поставке крупного груза с наркотиками из Латинской Америки. В июне 2020 года в колумбийском порту были конфискованы почти пять тонн кокаина, направлявшихся, по словам мафиози, в Измир для некой химической компании. Как отметил криминальный лидер, те, кто должен был принять груз с наркотиками в Турции, не были привлечены к ответственности, а инцидент не стали расследовать.

Бывший министр юстиции и нынешний член высшего консультативного совета при президенте республики Джемиль Чичек в интервью Deutsche Welle призвал судебные органы провести разбирательство исходя из заявлений Пекера в отношении семьи Агар.

«Если даже тысячная доля его слов верна, то это катастрофа и ужас. Турция имела достаточно опыта в этом вопросе. Должно быть сделано все необходимое исходя из уроков прошлого. Прокуроры, которые просмотрели видео или прочитали об этом в газете, должны начать действовать и сделать то, что должно быть сделано», — сказал политик.

Досье на Сойлу

В 2020 году турецкое правительство приняло спорный закон об амнистии, который освободил до 90 000 заключенных из тюрем за неполитические преступления. Журналистов-диссидентов и оппозиционных политиков это не коснулось.

Закон привел к массовому освобождению лидеров организованных банд, в том числе Алааттина Чакыджи, известного мафиози, тесно связанного с «Партией националистического движения» (ПНД). За то время, что Чакыджи находился за решеткой, его соперник Пекер укрепил свою власть в турецком преступном мире.

Депутат главной оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Озгюр Озель заявил, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу был связующим звеном между ПСР, ее союзником ПНД и мафией. Парламентарий также утверждал, что глава МВД был тесно связан с криминальным авторитетом Пекером.

CHP’li Özel: AKP, MHP ve mafyadan oluşan kesişimin noktasında Soylu var https://t.co/Y4zkib0dWX — Son Dakika Haberleri (@TwiterSonDakika) May 11, 2021

Оппозиционный депутат отметил, что Сойлу применял двойные стандарты в отношении автора разоблачительных видео: в определенных случаях он использовал мафиози для сбора голосов для альянса ПСР и ПНД, в других же ситуациях, когда ему было нужно, он заявлял «о борьбе с мафией».

Свое последнее видео Пекер как раз и посвятил министру внутренних дел. Криминальный лидер признался, что сыграл определенную роль в поддержке Сулеймана Сойлу, когда он решил уйти со своего поста в апреле 2020 года. Тогда глава МВД подал в отставку после провальных инициатив по борьбе с коронавирусом, однако его прошение было отвергнуто президентом. Пекер добавил, что якобы даже организовал кампанию в Twitter, чтобы Сойлу смог сохранить должность министра. Так, боты опубликовали около 300 тысяч твитов в поддержку главы ведомства.

Кроме того, мафиози заявил, что глава МВД, которого он назвал «чистый Сойлу», предоставлял защиту Пекеру до того, как он покинул страну.

«Сулейман Сойлу, разве не ты сказал мне: «Они готовят дело против Седата Пекера, я дам знать, если произойдет опасная ситуация»? Разве не ты предоставил мне охранную полицию?», — сказал криминальный блогер.

Кроме того, автор видео подчеркнул, что именно министр внутренних дел виноват в разладе отношений между Седатом Пекером и Бератом Албайраком, экс-министром финансов и казначейства и зятем президента страны.

«Если ты человек чести, тогда скажи: разве не ты сделал меня врагом господина Албайрака? Разве не ты сказал: «Я не управляю Стамбулом, это делает Берат», — заявил криминальный лидер.

Кроме того, Пекер обвинил Сойлу «в создании стены» вокруг Эрдогана, из-за чего к президенту просто-напросто сложно подступиться.

«Все знают, что вы подставляете господина Эрдогана. Вы Аллах? Или что вообще? Вы окружили старшего брата Тайипа, вы прервали его контакты с миром, сказав, что страна растет и все такое. Однако люди совершают самоубийства, потому что не могут купить хлеб. Разве это не ваш долг предотвратить все это? Ты бандит или что-то в этом роде? Ты собираешься напугать меня?», — отметил он.

В своем ролике криминальный лидер также указал на причастность главы МВД к самоубийству начальника управления полиции стамбульского района Силиври Хакана Чалышкана. Инцидент был связан с тем, что товарищ сына Сулеймана Сойлу был задержан как раз в этом районе. По звонку начальника отдела охраны главного управления полиции страны Экрема Гюлена друг сына министра был выпущен. Согласно местным СМИ, после этого глава управления полиции провинции Стамбул потребовал от Чалышкана запротоколировать инцидент с Гюленом и Сойлу и начать против них дело. Испытывая колоссальное давление со стороны стамбульского начальства с одной стороны и министра внутренних дел с другой стороны, Чалышкан был найден застреленным в своем же кабинете.

Sedat Peker'in işaret ettiği Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharı ve Süleyman Soylu'ya yöneltilen iddialar!



???? Soylu’nun oğlunun gözaltına alınan bir arkadaşı

???? Ankara ve İstanbul’daki amirlerinin oluşturduğu baskı

???? Albayrak ve Soylu çatışmasıhttps://t.co/bRA8KN3x0Y pic.twitter.com/EDnT8kAAME — Gazete Yolculuk (@gazeteyolculuk) May 13, 2021

Сулейман Сойлу, комментируя разоблачения, заявил, что Пекер является «оперативным сотрудником» в руках определенных людей и причинил боль и страдание многим в стране. Глава МВД назвал криминального блогера «кровопийцей», который, прикрываясь возвышенными понятиями — такими как народ и государство — занимался грязными делами. Он также заявил, что подаст в суд на Пекера за его клеветнические заявления.

Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum.

Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği... pic.twitter.com/4rqfYDZmc0 — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) May 13, 2021

В своем заявлении в Twitter министр обрушился с критикой на оппозиционных политиков и антиправительственные издания, обвинив их в пособничестве Пекеру. Политик также подчеркнул, что самым успешным вектором политики действующего руководства как раз и является борьба с мафией.

Сойлу призвал Пекера не скрываться, а сдаться правоохранительным органам своей страны.

«Если у тебя был какой-либо контакт со мной в какой-либо момент твоей жизни, если это будет доказано, я согласен на все виды наказаний, включая смертную казнь, и все виды унижения перед глазами нашей славной нации», — заявил глава МВД.

Реакция

Видео Седата Пекера выдвинули на обсуждение не столько конкретные случаи и инциденты, связанные с функционерами ПСР, сколько неразрывные отношения между мафиозными лидерами, которым нередко чудесным образом удается избежать серьезной ответственности за преступления, и властями страны. Оппозиция республики призвала к расследованию разоблачений в целях дальнейшей борьбы с криминализацией Турции.

«Заявления очень серьезные. Все, что всплывает, это позор. Все эти переплетения, особенно история с кокаином. Государство не может быть глубинным или неглубинным. Государство — это государство, это закон, это право, это демократия, это институт, это правила», — заявила лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер.

İYİ Parti lideri Meral Akşener: (Sedat Peker'in açıklaması) İddialar çok vahim. Ortaya çıkanlar tam bir rezalet. Bu iç içe geçmişlik, hele kokain meselesi. Bir devletin derini, sığı olmaz — KararHaber (@KararHaber) May 9, 2021

«Это неспособность управлять государством и капитуляция определенным кругам. В Турции существуют различные мафиозные организации, они время от времени собираются вместе, время от времени они находятся в конфликте. Когда Седат Пекер уезжал за границу, разве они (власти — прим. ред.) не знали, является ли он преступником? Они знали. Паспорт был ему выдан? Был. Его отправили? Отправили», — прокомментировал председатель РНП Кемаль Кылычдароглу.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Devlet ve İçişleri Bakanı, mafya örgütlerine seyircihttps://t.co/HaBJjWG7Xc — Sözcü (@gazetesozcu) May 9, 2021

«Турция должна начать общенациональную кампанию против «глубинного государства» и широко распространенной мафиозной структуры, которая охватила внутренние круги страны. Следует создать парламентскую комиссию, в которой каждая партия в парламенте будет представлена в равной степени для расследования заявлений Пекера. Любая связь между политикой и общественной безопасностью должна быть выставлена на всеобщее обозрение», — заявил один из основателей «Партии Будущего» Айхан Сефер Устюн.

Несмотря на широкий общественный резонанс и большое количество просмотров разоблачений на YouTube, власти Турции пока не начали и, вероятно, не начнут расследование инцидентов, о которых говорил Седат Пекер. При этом очевидно, что в заявлениях криминального авторитета есть много правды. В своих видео мафиози не говорит открыто об Эрдогане, однако многие аналитики считают, что конечной целью разоблачений может быть именно турецкий президент, которого Пекер яростно поддерживал ранее. В то же время мафиози может оказывать давление только на окружение главы государства, как бы предостерегая его быть бдительнее со своими сподвижниками.

В любом случае главный вывод из того, что мы услышали от лидера ОПГ, заключается в том, что в республике действует криминальная порука — все друг с другом «повязаны» и у каждого есть компрометирующее досье на товарища. Если один член этой стаи покидает клан, то он становится изгоем, вором или даже террористом. За видео одного из таких изгоев мы продолжим следить на протяжении ближайших недель.