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15 мая 11:09
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новостей
11:08
Шоу-бизнес
Отсудившая у бывшего мужа квартиру Ольга Кабо рассказала о своих планах
11:07
Экономика
Петербургский завод начал выпуск нового поколения грузовиков MAN
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
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Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
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Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле

Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
lada.ru  /  LADA

Москва, 15 мая. Наиболее востребованные транспортные средства на российском автомобильном рынке перечислили аналитики Ассоциации европейского бизнеса.

Основу составляли показатели продаж за апрель текущего года. Десятку самых продаваемых машин со значением 14 050 реализованных автомобилей возглавила Lada Granta. Второй результат продемонстрировала Vesta, продажи которой находились на уровне 11 178 единиц, передает «Российская газета».

Kia Rio остается в тройке самых популярных агрегатов и лидером среди иномарок. Показатель составил 6996 экземпляров. В пятерку вошли Hyundai Creta и Lada Niva, реализованные в количестве 6445 и 5346 единиц. В число самых популярных автомобилей апреля входят: Volkswagen Polo (5164 штуки), Hyundai Solaris (5163 штуки), Skoda Rapid (4378 штук), Volkswagen Tiguan (3709 штук) и Renault Duster (3696 штук).

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов ранее сообщил, что создание простого мобильного приложения для удобной и быстрой перерегистрации машин способно помочь решить проблему «ничейных» агрегатов.

автомобиль продажи авторынок
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