Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле

Москва, 15 мая. Наиболее востребованные транспортные средства на российском автомобильном рынке перечислили аналитики Ассоциации европейского бизнеса.

Основу составляли показатели продаж за апрель текущего года. Десятку самых продаваемых машин со значением 14 050 реализованных автомобилей возглавила Lada Granta. Второй результат продемонстрировала Vesta, продажи которой находились на уровне 11 178 единиц, передает «Российская газета».

Kia Rio остается в тройке самых популярных агрегатов и лидером среди иномарок. Показатель составил 6996 экземпляров. В пятерку вошли Hyundai Creta и Lada Niva, реализованные в количестве 6445 и 5346 единиц. В число самых популярных автомобилей апреля входят: Volkswagen Polo (5164 штуки), Hyundai Solaris (5163 штуки), Skoda Rapid (4378 штук), Volkswagen Tiguan (3709 штук) и Renault Duster (3696 штук).

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов ранее сообщил, что создание простого мобильного приложения для удобной и быстрой перерегистрации машин способно помочь решить проблему «ничейных» агрегатов.