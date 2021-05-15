Стас Барецкий планирует устроить «марафон гробов» в Москве и Санкт-Петербурге

Профессия могильщика должна перестать казаться людям чем-то ненормальным и инфернальным — и потому проведение открытых конкурсов в этой среде можно только приветствовать. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Так он отреагировал на прошедший 14 мая в Новосибирске первый в России чемпионат по скоростной копке могил. В нем поучаствовали представители пяти российских регионов — всего восемь команд по два человека в каждой. Каждой паре предстояло выкопать могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину, которая, помимо прочего, должна была аккуратно выглядеть. Для оценки качества выполненной работы применялись настоящие гробы: их опускали в ямы и определяли, насколько хорошо те в них смотрятся.

«Мы, кстати, тоже будем соревнования проводить, — заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Только у нас они будут интереснее».

По словам эксперта, речь идет о «марафоне с гробами» по центрам Санкт-Петербурга и Москвы.

«Будут в них тела усопших или нет, мы еще не решили, — задумался собеседник ФАН. — Однако должен сказать, что у нас все будет максимально демократично: участие сможет принять практически любой человек! Гроб можно будет арендовать у нас или принести свой, а затем пробежаться с ним по центру города».

Федеральное агентство новостей /

Барецкий заявил, что у его команды уже есть договоренности с властями обеих столиц.

«Для нас перекроют главные улицы, — убежден президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Но, если в последний момент нам все отменят — побежим сами безо всяких разрешений. Это ведь на митинги и демонстрации запрет действует, а к марафону ни у кого вопросов не возникнет».

Эксперт рассказал о правилах организуемого им конкурса: здесь так же, как и в чемпионате по скоростной копке могил, будут участвовать команды по два человека — именно столько необходимо для того, чтобы донести гроб от катафалка до места погребения.