Стас Барецкий планирует устроить «марафон гробов» в Москве и Санкт-Петербурге

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15 мая 12:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
12:13
Происшествия
Обгоревший труп мужчины нашли в Ленобласти
12:13
Экономика
В России утвердили генеральные схемы развития нефтегазовой отрасли
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Стас Барецкий планирует устроить «марафон гробов» в Москве и Санкт-Петербурге

Общество
Стас Барецкий планирует устроить «марафон гробов» в Москве и Санкт-Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Фото из личного архива Стаса Борецкого / Prt Scr youtube.com / m1shokyt

Профессия могильщика должна перестать казаться людям чем-то ненормальным и инфернальным — и потому проведение открытых конкурсов в этой среде можно только приветствовать. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Так он отреагировал на прошедший 14 мая в Новосибирске первый в России чемпионат по скоростной копке могил. В нем поучаствовали представители пяти российских регионов — всего восемь команд по два человека в каждой. Каждой паре предстояло выкопать могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину, которая, помимо прочего, должна была аккуратно выглядеть. Для оценки качества выполненной работы применялись настоящие гробы: их опускали в ямы и определяли, насколько хорошо те в них смотрятся.

«Мы, кстати, тоже будем соревнования проводить, — заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Только у нас они будут интереснее».

По словам эксперта, речь идет о «марафоне с гробами» по центрам Санкт-Петербурга и Москвы.

«Будут в них тела усопших или нет, мы еще не решили, — задумался собеседник ФАН. — Однако должен сказать, что у нас все будет максимально демократично: участие сможет принять практически любой человек! Гроб можно будет арендовать у нас или принести свой, а затем пробежаться с ним по центру города».

Стас Барецкий планирует устроить «марафон гробов» в Москве и Санкт-Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

Барецкий заявил, что у его команды уже есть договоренности с властями обеих столиц.

«Для нас перекроют главные улицы, — убежден президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Но, если в последний момент нам все отменят — побежим сами безо всяких разрешений. Это ведь на митинги и демонстрации запрет действует, а к марафону ни у кого вопросов не возникнет».

Эксперт рассказал о правилах организуемого им конкурса: здесь так же, как и в чемпионате по скоростной копке могил, будут участвовать команды по два человека — именно столько необходимо для того, чтобы донести гроб от катафалка до места погребения.

«Взвалят его себе на плечи и побегут, — добавил собеседник ФАН. — Тем, кто добегут до финиша первыми, в качестве приза будет вручен катафалк — есть у нашей фирмы один в хорошем состоянии. Серебряные медалисты получат мою книгу «Брат-3» с автографом. Бронзовые получат каждый по лопате».

россия конкурс могила барецкий могильщик
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