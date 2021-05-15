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15 мая 11:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:08
Шоу-бизнес
Отсудившая у бывшего мужа квартиру Ольга Кабо рассказала о своих планах
11:07
Экономика
Петербургский завод начал выпуск нового поколения грузовиков MAN
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
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Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП

Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
minfin.ru  /  Пресс-служба Министерства финансов РФ

Москва, 15 мая. Минимальная обязательная доля закупок у малых и средних предприятий может вырасти с 20% до 30%. Соответствующее предложение сделало Министерство финансов Российской Федерации.

Ведомство в рамках реализации послания президента Федеральному собранию разработало комплекс мер, расширяющих доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к государственным закупкам. Изменения направлены на дополнительную поддержку предприятий за счет увеличения доли закупок по закону №233-ФЗ.

Минфин также предложил повысить число заказчиков, обязанных достигать минимальной доли закупок в 30%, с помощью распространения данного обязательства на всех заказчиков. Помимо этого, предлагается внедрить электронный документооборот через Единую информационную систему в сфере закупок между Корпорацией МСП и заказчиками, в отношении которых корпорация проводит оценку и мониторинг соответствия установленной доли закупок.

Переход на электронный документооборот позволит бизнесу сэкономить миллиарды рублей, ранее сообщило Минэкономразвития РФ. Ведомство разработало соответствующий законопроект в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

минфин рф бизнес госзакупки мсп
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