Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП

Москва, 15 мая. Минимальная обязательная доля закупок у малых и средних предприятий может вырасти с 20% до 30%. Соответствующее предложение сделало Министерство финансов Российской Федерации.

Ведомство в рамках реализации послания президента Федеральному собранию разработало комплекс мер, расширяющих доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к государственным закупкам. Изменения направлены на дополнительную поддержку предприятий за счет увеличения доли закупок по закону №233-ФЗ.

Минфин также предложил повысить число заказчиков, обязанных достигать минимальной доли закупок в 30%, с помощью распространения данного обязательства на всех заказчиков. Помимо этого, предлагается внедрить электронный документооборот через Единую информационную систему в сфере закупок между Корпорацией МСП и заказчиками, в отношении которых корпорация проводит оценку и мониторинг соответствия установленной доли закупок.

Переход на электронный документооборот позволит бизнесу сэкономить миллиарды рублей, ранее сообщило Минэкономразвития РФ. Ведомство разработало соответствующий законопроект в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».