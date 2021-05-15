Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом

Мале, 15 мая. Известная модель и бизнес-леди Оксана Самойлова поделилась с фанатами радостной новостью. Супруга рэпера Джигана сообщила фолловерам о скорой свадьбе.

Во время общения с фанатами блогер отметила в Instagram Stories, что церемония бракосочетания будет организована не для нее и Джигана, но они тоже примут в ней участие. Звездная пара решила заодно заявить и о своих чувствах.

Видео было записано утром, пока большая часть звездной семьи спала. Самойлова в кадре позирует вместе с младшим наследником Давидом. Мальчик долгое время сидит на коленках мамы и машет в камеру, но вскоре устает и начинает капризничать.

«Еще расскажу вам одну маленькую, но приятную новость… У нас завтра или послезавтра будет мегаважное событие — у нас будет свадьба! Но не у нас, но мы тоже сделаем свадьбу заодно. Будет классно!» — заинтриговала фанатов модель.

Влюбленные вместе уже около десяти лет. Официально Джиган и Самойлова зарегистрировали свои отношения в декабре 2012 года. Церемония на Мальдивах, о которой объявила модель, может быть просто символической, какие устраивают многие звезды во время отдыха.

Звездное семейство в этот раз вместо фешенебельного отеля арендовало на Мальдивах двухпалубную яхту для семейного круиза. Об этом Самойлова рассказывала фанатам в Instagram.