Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией

Брюссель, 15 мая. Евросоюз (ЕС) считает, что власти Чехии переборщили в ситуации с Российской Федерацией, заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, ЕС не проявил солидарности с чешской стороной, которая упрекнула Москву якобы в подрыве военного склада в деревне Врбетице, так как европейские политики понимают, что это не подкреплено фактами.

«Я думаю, что они (чешские власти. — Прим. ред.) абсолютно переборщили. Европейский союз не проявил солидарность с Чехией, потому что всем понятно, что это какой-то фейк», — подчеркнул Рар.

Ранее Правительство России утвердило список недружественных стран, в который попали США и Чехия.