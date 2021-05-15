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15 мая 11:09
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новостей
11:07
Экономика
Петербургский завод начал выпуск нового поколения грузовиков MAN
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
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Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
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Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России

Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 мая. Доля россиян, берущих кредит в МФО, выросла в России и достигла максимума с 2017 года.

Количество россиян, которые берут кредит только в микрофинансовых организациях, в процентном соотношении составило 7,6%. Доля заемщиков, которые имеют кредиты как в банковских организациях, так и в МФО, достигла 9,1%. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно информации бюро кредитных историй «Эквифакс», в России сейчас наблюдается максимум по данным показателям с 2017 года, когда в организациях начали вести статистику по данному направлению.

Наибольший прирост клиентов у МФО был зафиксирован в последнем квартале прошлого года, когда их количество увеличилось на 1,2%. Россиян с микрозаймами и кредитами в финансовых организациях стало больше в обозначенный период на 0,5%. Генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко отметила, что сейчас в стране порядка 5% граждан имеют актуальный банковский кредит, а в конце года их было 4,5%.

Финансовый консультант Денис Ушаков выяснил причины крайне завышенных процентных ставок по кредитам в микрофинансовых организациях. Одним из главных факторов, по его мнению, является оправдание высоких рисков.

кредит микрозаймы микрофинансовые организации
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Все новости / Экономика / Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
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