Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России

Москва, 15 мая. Доля россиян, берущих кредит в МФО, выросла в России и достигла максимума с 2017 года.

Количество россиян, которые берут кредит только в микрофинансовых организациях, в процентном соотношении составило 7,6%. Доля заемщиков, которые имеют кредиты как в банковских организациях, так и в МФО, достигла 9,1%. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно информации бюро кредитных историй «Эквифакс», в России сейчас наблюдается максимум по данным показателям с 2017 года, когда в организациях начали вести статистику по данному направлению.

Наибольший прирост клиентов у МФО был зафиксирован в последнем квартале прошлого года, когда их количество увеличилось на 1,2%. Россиян с микрозаймами и кредитами в финансовых организациях стало больше в обозначенный период на 0,5%. Генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко отметила, что сейчас в стране порядка 5% граждан имеют актуальный банковский кредит, а в конце года их было 4,5%.

Финансовый консультант Денис Ушаков выяснил причины крайне завышенных процентных ставок по кредитам в микрофинансовых организациях. Одним из главных факторов, по его мнению, является оправдание высоких рисков.