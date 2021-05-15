Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии

Токио, 15 мая. Число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии из-за заражения коронавирусом, достигло рекордного показателя в Японии.

Японские врачи поделились статистикой по количеству тяжелобольных пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщает телеканал NHK, в стране насчитывается по меньшей мере 1231 подобный пациент. Этот показатель стал рекордным.

Отмечается, что предыдущий рекорд был поставлен 11 мая. Тогда количество тяжелобольных инфицированных достигло 1176 человек. Еще раньше, 7 мая, медики насчитывали 1131 пациента. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, правительство Японии приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в ряде префектур. Он будет действовать до конца месяца.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются роста смертей от коронавируса на втором году пандемии. Свои опасения высказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.