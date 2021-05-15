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15 мая 11:08
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новостей
11:07
Экономика
Петербургский завод начал выпуск нового поколения грузовиков MAN
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
Происшествия
Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
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Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии

Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Токио, 15 мая. Число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии из-за заражения коронавирусом, достигло рекордного показателя в Японии.

Японские врачи поделились статистикой по количеству тяжелобольных пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщает телеканал NHK, в стране насчитывается по меньшей мере 1231 подобный пациент. Этот показатель стал рекордным.

Отмечается, что предыдущий рекорд был поставлен 11 мая. Тогда количество тяжелобольных инфицированных достигло 1176 человек. Еще раньше, 7 мая, медики насчитывали 1131 пациента. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, правительство Японии приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в ряде префектур. Он будет действовать до конца месяца.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются роста смертей от коронавируса на втором году пандемии. Свои опасения высказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

япония статистика пациенты коронавирус
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