Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области

Челябинск, 15 мая. На городском кладбище в Катав-Ивановске нашли пакет с телом новорожденного младенца.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность матери новорожденного. Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым раньше срока, поэтому она приняла решение отнести плод на кладбище и самостоятельно похоронить.

Тело новорожденного отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Полиция задержала жителя Кирова, который сбросил ребенка с пятого этажа, сообщал ФАН. Правоохранители считают, что пьяный гражданин совершил преступление 11 мая.