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15 мая 11:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:07
Экономика
Петербургский завод начал выпуск нового поколения грузовиков MAN
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
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Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
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Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей

Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
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Москва, 15 мая. Дефицит автомобилей при сохранении возросшего спроса может привести к подорожанию машин на 10–15%. Такой позиции придерживается руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.

На фоне неожиданного повышенного спроса на транспортные средства наблюдается дефицит определенных моделей, поскольку обычно новые поставки планируются за полгода-год, отметил Целиков. Россияне приобрели 151,964 тысячи машин за один месяц текущего года, тогда как в апреле прошлого года было куплено лишь 38,922 тысячи единиц. Следовательно, спрос вырос более чем на 300%, что считается рекордом за всю историю наблюдений, передает РИА Новости.

Эксперт пришел к выводу, что окончательное подорожание автомобилей будет зависеть от курса американской нацвалюты по отношению к рублю. По его мнению, при сохранении нынешней ситуации стоит ожидать увеличения стоимости на 10%, а при 80 рублях за доллар цены на агрегаты могут вырасти на 15%. Автоэксперты ранее рассказали россиянам, как правильно выбрать транспортное средство на вторичном рынке.

автомобиль дефицит спрос
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