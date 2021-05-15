Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей

Москва, 15 мая. Дефицит автомобилей при сохранении возросшего спроса может привести к подорожанию машин на 10–15%. Такой позиции придерживается руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.

На фоне неожиданного повышенного спроса на транспортные средства наблюдается дефицит определенных моделей, поскольку обычно новые поставки планируются за полгода-год, отметил Целиков. Россияне приобрели 151,964 тысячи машин за один месяц текущего года, тогда как в апреле прошлого года было куплено лишь 38,922 тысячи единиц. Следовательно, спрос вырос более чем на 300%, что считается рекордом за всю историю наблюдений, передает РИА Новости.

Эксперт пришел к выводу, что окончательное подорожание автомобилей будет зависеть от курса американской нацвалюты по отношению к рублю. По его мнению, при сохранении нынешней ситуации стоит ожидать увеличения стоимости на 10%, а при 80 рублях за доллар цены на агрегаты могут вырасти на 15%. Автоэксперты ранее рассказали россиянам, как правильно выбрать транспортное средство на вторичном рынке.