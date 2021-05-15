Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете

Москва, 15 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию председательства РФ в Арктическом совете в период с 2021 года по 2023 год.

Согласно тексту документа, российская сторона намерена укреплять сотрудничество со странами-участницами межправительственного форума по четырем ключевым направлениям.

В этот список вошли охрана окружающей среды, социально-экономическое развитие региона, население Арктики, а также укрепление роли Арктического совета в качестве приоритетной площадки по сотрудничеству в регионе. Стоит отметить, что пункты документа сформированы с учетом задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Арктике уделят особое внимание на форуме «Армия-2021». Отдельная экспозиция будет отведена для демонстрации техники, предназначенной для работы в экстремальных условиях северного региона.